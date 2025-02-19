Туристический сбор в Украине побил рекорд и превзошел довоенный показатель

Государственное агентство развития туризма подсчитало, насколько в прошлом году пополнился бюджет громад за счет туристического сбора

Иллюстративное фото: depositphotos.com

Туристический сбор в Украине за 2024 год вырос почти на 23% — до 273 млн грн, сообщило Государственное агентство развития туризма.

В 2023 году в бюджет областей поступило 222 618 000 грн. В 2022 году – 178 949 000 грн.

В лидеры по уплате туристического сбора вошли город Киев и пять областей.

Больше всего турсбора поступило в бюджет столицы – 49 182 000 грн. В 2023 году эта сумма составила 30 378 000 грн. А в 2022 году – 31 474 000 грн.

Бюджет Львовской области пополнился на 47 108 000 грн. Это почти столько, сколько поступило в бюджет региона в 2023 году – 46 85 000 грн. Эта сумма на 14% больше, чем в 2022 году, когда в бюджет Львовской области поступило 41 430 000 грн турсбора.

В Ивано-Франковской области сумма туристического сбора увеличилась на 84% – 33 99 000 грн по сравнению с 2022 годом, когда в бюджет региона поступило 17 956 000 грн. В 2023 году турсбор региона составил 20 408 000 грн.

В прошлом году Черкасская область вошла в пятерку регионов, получивших наибольшие суммы турсбора – 23 532 000 грн. В позапрошлом году сумма была несколько меньше – 21 574 000 грн. В 2022 году регион получил турсбора на 87% меньше – 12 555 000 грн.

Сумма турсбора в Закарпатской области в минувшем году составила 23 93 000 грн. Она почти такая же, как и в 2023 году – 22 161 000 грн. И на 19% больше, чем в 2022 году – 19 471 000 грн.

Замыкает список лидеров Днепропетровская область, в бюджет которой поступило 15 960 000 грн. По сравнению с 2023 годом сумма турсбора в регионе выросла на 21% – 13 219 000 грн. В 2022 году турсбор региона составил 9 210 000 грн.

Бюджет Киевской области в прошлом году за счет турсбора полнился на 15 883 000 грн. Эта сумма на 46% больше, чем в 2023 году, когда в бюджет региона поступило 10 858 000 грн.

Суммы туристического сбора значительно снизились в регионах, расположенных на востоке страны – Харьковской, Донецкой, Луганской областях, а также в Херсонской области, расположенной на юге.