Четыре сектора обеспечили половину налоговых поступлений за 10 месяцев

Фото: Леся Карнаух / пресс-служба ГНС

За первые десять месяцев года четыре ключевых сектора экономики обеспечили более половины всех поступлений в сводный бюджет Украины. Об этом сообщила и. о. главы Государственной налоговой службы Украины Леся Карнаух.

Лидером по объему уплаченных налогов стала обрабатывающая промышленность, обеспечившая 17,7% общих поступлений. На втором месте – оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов с показателем 16,7%. Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование сформировали 12,2% бюджета, а финансовая и страховая деятельность – 8,7%.

"Это ключевые сектора для стабильности экономики страны", – отметила Карнаух.

По сравнению с аналогичным периодом 2024 года наблюдается рост налоговых поступлений в ведущих отраслях. Перерабатывающая промышленность увеличилась на 27%, что составляет дополнительные 63,7 млрд грн. Оптовая и розничная торговля выросла на 25,9% – это плюс 58 млрд грн.

Государственное управление, оборона и обязательное социальное страхование показали рост на 28,1%, или 45,3 млрд грн. Отрасль поставок электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха увеличила поступления на 27,9%, добавив в бюджет 21,7 млрд грн.

"Война и ежедневные атаки врага усиливают экономическое давление. Разрушенная инфраструктура, потеря мощностей, проблемы с электроснабжением и логистикой делают уплату налогов все более сложной даже для добросовестного бизнеса. Соответственно, это негативно сказывается и на налоговых поступлениях в бюджет в запланированных объемах", – подчеркнула Карнаух.