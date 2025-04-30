Критерии вхождения в "клуб белого бизнеса" пересмотрят – Гетманцев

Даниил Гетманцев. Фото: LIGA.net

Правительство планирует изменить критерии для попадания в "клуб белого бизнеса" — список предприятий, которые добросовестно платят налоги и освобождены от плановых проверок. Об этом в интервью Главкому рассказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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По его словам, список содержит 8199 предприятий, что на 55 меньше, чем в предыдущем квартале. В общей сложности к "клубу" добавились более 2500 компаний, но примерно столько же были исключены. Часто — из-за формальных нарушений, таких как несвоевременная подача декларации. В то же время штраф в 340 грн, даже уплаченный, тоже может стать основанием для исключения, но эти условия правительство планирует пересмотреть.

"Клуб белого бизнеса" – не закрытый перечень. Он обновляется ежеквартально, и предприятия могут как попадать в него, так и выбывать. В последнюю версию списка вошли 732 ФОП (+581 к предыдущему), а также 211 резидентов "Дія.City".

Гетманцев подчеркнул, что цель инициативы — не только налоговые преференции, но и прозрачные и доверительные отношения между государством и бизнесом. Если компания отвечает критериям, ее не проверяют в рамках плановых налоговых проверок.

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В мае правительство планирует представить законопроект о доработке критериев "белого списка". Среди проблем, которые должны быть устранены, – технические ошибки в системе критериев. Например, предприятие в отрасли, где оно является единственным в регионе, не может выполнить требование по зарплате выше средней в отрасли — потому что сравнивать просто не с кем.

Также Гетманцев успокоил вылетевших из списка: автоматических проверок не будет. План проверок обновляется дважды в год, и компании могут вернуться в "клуб" в следующем квартале.