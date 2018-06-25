За май госдолг Украины сократился на $790 млн

За прошлый месяц госдолг Украины сократился на 1% - до $76,26 млрд

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Объем государственного и гарантированного государством долга Украины за май в долларовом эквиваленте на $0,79 млрд, или на 1%, - до $76,26 млрд. Об этом Министерство финансов сообщает на официальном сайте.

В гривневом эквиваленте объем госдолга за этот период сократился на 27,97 млрд грн, или на 1,38%, - до 1,99 трлн грн.

Минфин уточняет, что за пять месяцев - по сравнению с показателем на начало текущего года - объем госдолга снизился на 0,07% в долларовом эквиваленте и на 6,94% в гривневом эквиваленте.

За апрель госдолг сократился на 0,41%, или на $0,32 млрд, – до $77,05 млрд, а в гривневом эквиваленте - на 1,59%, или на 32,62 млрд грн, до 2,02 трлн грн.