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Отставка Жебривского: что говорят чиновники Донецкой ОГА
11.06.2018, 13:10

Украинцы в мае купили рекордное количество валюты

Украинцы в мае купили рекордное количество валюты

В прошлом месяце чистая продажа валюты гражданами через банки составила почти $351 млн

Чистая продажа валюты через банковскую систему украинцами в прошлом месяце составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года, отмечает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.

За прошлый месяц банки купили у граждан Украины наличной валюты на $1,07 млрд (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на $723,3 млн (рекордный показатель с декабря прошлого года).

С начала года чистая продажа наличной валюты гражданами через банки составила $966 млн, уточняет НБУ.

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Теги: НБУ, валюта
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