Украинцы в мае купили рекордное количество валюты

Чистая продажа валюты через банковскую систему украинцами в прошлом месяце составила $350,6 млн. Это рекордный показатель с мая 2017 года, отмечает Национальный банк Украины (НБУ) на официальном сайте.
За прошлый месяц банки купили у граждан Украины наличной валюты на $1,07 млрд (рекордный показатель минимум с 2015 года), а продали им валюты на $723,3 млн (рекордный показатель с декабря прошлого года).
С начала года чистая продажа наличной валюты гражданами через банки составила $966 млн, уточняет НБУ.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.