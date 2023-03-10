Западные лидеры уже который месяц подряд повторяют — российский диктатор Владимир Путин не готов к миру и стремится к военной победе над Украиной.

Уже больше года украинцы разрушают эти планы агрессивного соседа, а западные партнеры помогают — финансово и военно. В частности, ЕС 8 марта пообещал 1 млрд евро на артиллерийские снаряды, а Белый дом хочет включить более $6 млрд в следующий госбюджет США для Украины.

Жизнь своих людей — самая большая цена, которую ежедневно платит Украина, и ее невозможно измерить в гривнах или долларах США. Но есть и материальная цена — тысячи разрушенных домов, изувеченная инфраструктура и уничтоженные предприятия.

Какой прямой ущерб уже понесла Украина и сколько финансово обходится война против России — в материале LIGA.net.

Жилищный фонд

Тысячи домов, предприятий, торговых центров и других зданий уничтожены в результате российской агрессии, причиненный ущерб измеряется уже десятками миллиардов долларов.

Сейчас самые актуальные оценки потерь от разрушенного жилья украинцев датированы концом 2022 года. Проект Киевской школы экономики (KSE) "Россия заплатит" оценивает ущерб жилищному фонду Украины в $54 млрд.

Такие же оценки давал и премьер-министр Денис Шмигаль. По его словам, восстановление жилья — второй приоритет правительства после энергетики.

"Повреждены или разрушены 150 000 домов. Их восстановление станет предпосылкой для возвращения сотен тысяч украинцев из-за границы", — заявил он.

Государство планирует компенсировать украинцам жилье, разрушенное во время войны, соответствующий законопроект недавно принял парламент . Чтобы получить компенсацию, нужно подать заявку. По состоянию на 1 февраля таких заявок уже более 320 000 человек.

Инфраструктура

На втором месте по размеру причиненного ущерба идет инфраструктура, говорится в подсчетах KSE. Сумма ущерба — $35,6 млрд.

Также большие потери Россия нанесла образовательным учреждениям, общий ущерб от разрушений оценили в $8,6 млрд.

Энергетика идет следующей с потерями в $6,8 млрд, однако эта информация может быть неполной, отмечают авторы проекта "Россия заплатит". Эти цифры основываются на открытых источниках, а о разрушении энергетической инфраструктуры правительство обычно конкретного рассказывает мало.

В списке потерь есть АПК, сфера здравоохранения, транспорт и т.д. На третьем месте — потери бизнеса, о нем подробнее ниже.

Потери бизнеса

В исследовании KSE говорится именно о прямых убытках бизнеса, по итогам 2022 года их оценили в $13 млрд. По меньшей мере 109 крупных и средних предприятий понесли прямые убытки от агрессии РФ.

"Подавляющее большинство разрушенных и поврежденных предприятий сконцентрировано в шести областях — Киевской и Донецкой (по 17% от общего количества), Запорожской (14%), Харьковской (13%, Луганской (10%) и Николаевской (8%)", — говорится в исследовании.

Крупнейшие активы, попавшие в список потерь — крупные индустриальные производства, прежде всего мариупольские гиганты.

Поэтому в целом убытки инфраструктуры Украины (включая потери бизнеса) составляют $137,8 млрд.

Военные расходы

Если в предвоенном 2021 году расходы госбюджета на оборону и безопасность (последнее включает в себя общественный порядок и судебную власть) составляли 301,87 млрд грн, то в 2022 году этот показатель увеличился в пять раз — до 1,59 трлн грн.

Если пересчитать в доллары США, получится $11,06 млрд против $46,8 млрд.

За первые два месяца 2022 было $1,26 млрд, но оставим их в расходах на войну, ведь шла подготовка к вторжению.

За первые два месяца 2023 года данных еще нет, но можно взять показатели среднемесячных расходов в прошлом году. Выйдет $9,2 млрд.

В целом на сферу безопасности и обороны ушло около $56 млрд. Значительную часть расходов из госбюджета в этой сфере составляют выплаты зарплат военным. Мы разбирали, сколько на это уходит денег.

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И большой нюанс, что это лишь расходы из украинского бюджета, в то время как большое количество техники, оружия, оборудования, снаряжения для солдат нам поставляют западные партнеры.

Международная помощь

Учитывая космические расходы украинского бюджета на оборону, в нем практически не остается денег на какие-либо другие статьи расходов. Поэтому страны Запада не только снабжают оружием и техникой, но и покрывают гигантский дефицит бюджета.

Так, в 2022 году Украина получила от партнеров более $32 млрд только финансовой помощи, то есть денег, которые пошли на бюджетные расходы, таких как здравоохранение, социалка, образование, культура.

По данным Министерства финансов, с 24 февраля 2022 года Украина получила от западных стран и международных финансовых организаций (МВФ, ЕИБ и Всемирный банк) $38,5 млрд.

К сожалению, в случае с военной помощью не все так прозрачно, и хотя союзники по большей части публично заявляют о выделении оружия, оборудования и техники на какую-то сумму, неизвестно (по военным соображениям), когда поступает эта помощь.

В этом случае можно воспользоваться подсчетами Кильского института (Kiel Institute), который отслеживает западную помощь Украине в финансовой, военной и гуманитарной сферах.

Так, в целом партнеры предоставили или планируют предоставить Украине (то, что уже официально заявлено) военной помощи на 62,24 млрд евро (по нынешнему курсу — около $66 млрд. Та же история и с гуманитарной помощью — западные страны выделили $12,8 млрд).

В институте отмечают, что не учитывают пожертвования от компаний, благотворительных организаций или некоторых международных организаций, таких как ООН или Красный Крест из-за "отсутствия надежных данных". В любом случае, их помощь будет гораздо меньше, чем помощь партнеров.

Подводя итоги, международная помощь, связанная с войной, составляет $117,3 млрд.

Вместе с потерями жилья, инфраструктуры и бизнеса, а также военных расходов из бюджета выходит $311,1 млрд.

И это лишь прямые потери и издержки, связанные с войной. Оценить общее влияние российской агрессии очень трудно, ведь неизвестно, сколько бизнесов закрылось без прямых попаданий ракет, сколько людей уехали и не создают здесь ВВП, сколько компании потеряли дохода из-за закрытых портов и еще бесчисленное количество подобных "сколько".

Калашник Павел

корреспондент деловой редакции LIGA.net

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