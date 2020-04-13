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14,5% годовых по депозиту МЕГАБАНКА вместе с картой todobank p

14,5% годовых по депозиту МЕГАБАНКА вместе с картой todobank
13.04.2020, 15:05

АО «МЕГАБАНК» улучшает программу лояльности для клиентов, которые собираются открыть или переоформить действующий депозит в гривне

На правах спонсорства

В начале апреля банк улучшил условия по депозитам. С 3 апреля максимальная ставка по гривневым вкладом составляет до 13,5%. Подробнее о наших депозитах здесь: https://www.megabank.ua/articles/deposits/tariffs.pdf.

И это не предел. С понедельника 13 апреля своим бонусом при оформлении нового вклада или переоформлении действующего делится и todobank. И не только для харьковчан, а для клиентов по всей Украине!

Итак, при оформлении депозита в «МЕГАБАНКЕ» можно получить дополнительно 1% годовых к любым нашим депозитам в гривне. То есть, для вас повышенная ставка может вырасти до 14,5%!

Что нужно для этого сделать?

При оформлении нового депозита или переоформлении действующего в АО «МЕГАБАНК», оформить карту todobank, на которую будет поступать выплата процентов по вкладу и вклад по окончании срока его действия.

Вместе с бонусом вы получаете все преимущества todo карты:

1% кэшбек по оплате кафе, ресторанов, в супермаркетах, аптеках, на АЗС и недавно по оплате единой квитанции ЕРЦ;

10% на остаток собственных средств на карте;

доступ к кредитной линии в 200 000 грн;

62 дня льготного периода;

программа привилегий VISA и др.

Подробнее по ссылке https://todobank.com.ua.

Также напоминаем, вкладчики, у которых сейчас заканчивается срок вклада, могут не волноваться: их вклад будет автоматически продлен или на аналогичный срок с процентной ставкой до 13,5%, или на вклад «До востребования», процентная ставка по которому составляет 8,5% в гривне.

Консультации по телефону горячей линии: 0-800-50-44-00.

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