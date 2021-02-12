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Альфа-Банк Украина начал открывать платежные карты полностью удаленно через госприложение Дія. Новый функционал стал доступен после февральского обновления цифрового банка Sense SuperApp. Теперь удаленное открытие счета занимает всего пять минут.

Для того, чтобы стать клиентом Альфа-Банка Украина нужно всего лишь:

установить на смартфон цифровой банк Sense SuperApp,

выбрать пакет услуг с дебетовой картой,

пройти идентификацию через приложение Дія.

После этого цифровую карту можно сразу активировать в Sense SuperApp и использовать без ограничений. Для идентификации в Sense SuperApp из Дія подтягиваются данные ID-карты или загранпаспорта.

Идентификация через Дію стала еще одним вариантом, как подтвердить свою личность и открыть карту в Альфа-Банке полностью удаленно, без визита в отделение. В ноябре 2020 года банк первым в Украине запустил полноценную удаленную идентификацию через видео-чат в цифровом банке Sense SuperApp.

Вместе с февральским обновление Sense Альфа-Банк Украина подключился к сервису проверки квитанций check.gov.ua. С его помощью можно проверять квитанции и подтверждать оплату штрафов, государственных и других услуг, а не тратить время на получение бумажных квитанций с мокрой печатью.

Также в цифровом банке Sense SuperApp появилась возможность купить страховку для путешествий с покрытием расходов на лечение Covid-19 и оформить кредит наличными полностью онлайн.

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