UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Альфа-Банк начал открывать карты через госприложение Дія p

12.02.2021, 16:12
Альфа-Банк начал открывать карты через госприложение Дія - Фото

На правах рекламы

Альфа-Банк Украина начал открывать платежные карты полностью удаленно через госприложение Дія. Новый функционал стал доступен после февральского обновления цифрового банка Sense SuperApp. Теперь удаленное открытие счета занимает всего пять минут.

Для того, чтобы стать клиентом Альфа-Банка Украина нужно всего лишь:

После этого цифровую карту можно сразу активировать в Sense SuperApp и использовать без ограничений. Для идентификации в Sense SuperApp из Дія подтягиваются данные ID-карты или загранпаспорта. 

Идентификация через Дію стала еще одним вариантом, как подтвердить свою личность и открыть карту в Альфа-Банке полностью удаленно, без визита в отделение. В ноябре 2020 года банк первым в Украине запустил полноценную удаленную идентификацию через видео-чат в цифровом банке Sense SuperApp. 

Вместе с февральским обновление Sense Альфа-Банк Украина подключился к сервису проверки квитанций check.gov.ua. С его помощью можно проверять квитанции и подтверждать оплату штрафов, государственных и других услуг, а не тратить время на получение бумажных квитанций с мокрой печатью. 

Также в цифровом банке Sense SuperApp появилась возможность купить страховку для путешествий с покрытием расходов на лечение Covid-19 и оформить кредит наличными полностью онлайн.

 

 

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
альфа-банк
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Інженер VoIP
Киев Група Компаній "ЛІГА"
PR-менеджер
Киев Ліга Пенсія
Продакт менеджер
Киев ЛІГА:ЗАКОН
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 