Британия запретит обслуживание танкеров с российским LNG и предоставит Украине £13 млн

Запрет обслуживать танкеры с российским LNG будет поэтапно введен Британией в течение 2026 года

Фото: EPA / ANDY RAIN

Великобритания намерена ввести запрет на обслуживание и страхование судов, перевозящих российский сжиженный природный газ (LNG). Об этом сообщила пресс-служба британского правительства.

"Пока Кремль пытается расширить экспорт LNG для поддержки своей военной экономики, Великобритания сегодня объявила о своем намерении ввести запрет на морские перевозки российского LNG, опираясь на недавние ограничения в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний "Роснефть" и "Лукойл". Это действие значительно сократит экспорт LNG из России и непосредственно отрежет доступ к ведущим мировым морским услугам Великобритании", – говорится в заявлении.

Запрет будет поэтапно введен в течение 2026 года в сотрудничестве с европейскими партнерами, добавили в пресс-службе.

Кроме этого, Великобритания предоставит £13 млн ($17 млн) энергетической поддержки Украине.

"Великобритания объявляет о новой поддержке для проведения жизненно важных ремонтных работ в энергетическом секторе Украины в условиях российских бомбардировок, а также о перераспределении гуманитарной помощи для тех, кто больше всего пострадал от потери электроэнергии, отопления и воды этой зимой", – говорится в сообщении.