Британія заборонить обслуговування танкерів з російським LNG і надасть Україні £13 млн

Заборона обслуговувати танкери з російським LNG буде поетапно запроваджена Британією протягом 2026 року

Фото: EPA / ANDY RAIN

Велика Британія має намір ввести заборону на обслуговування та страхування суден, що перевозять російський зріджений природний газ (LNG). Про це повідомила пресслужба британського уряду.

"Поки Кремль намагається розширити експорт LNG для підтримки своєї воєнної економіки, Велика Британія сьогодні оголосила про свій намір запровадити заборону на морські перевезення російського LNG, спираючись на нещодавні обмеження щодо двох найбільших російських нафтових компаній "Роснефть" та "Лукойл". Ця дія значно скоротить експорт LNG з Росії та безпосередньо відріже доступ до провідних світових морських послуг Великої Британії", – йдеться у заяві.

Заборона буде поетапно запроваджена протягом 2026 року у співпраці з європейськими партнерами, додали в пресслужбі.

Окрім цього, Велика Британія надасть £13 млн ($17 млн) енергетичної підтримки Україні.

"Велика Британія оголошує про нову підтримку для проведення життєво важливих ремонтних робіт в енергетичному секторі України в умовах російських бомбардувань, а також про перерозподіл гуманітарної допомоги для тих, хто найбільше постраждав від втрати електроенергії, опалення та води цієї зими", – йдеться у повідомленні.