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Дефицит госбюджета-2021 будет на 50 млрд грн ниже запланированного – прогноз КШЭ

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 13:41
Дефицит госбюджета-2021 будет на 50 млрд грн ниже запланированного – прогноз КШЭ - Фото
Фото: depositphotos.com

Дефицит госбюджета 2021 года может составить около 170 млрд грн при годовом плане в 220 млрд грн. Об этом сообщила руководительница Центра анализа публичных финансов и публичного управления Киевской школы экономики Дарья Марчак.

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"По нашим оценкам, на конец 2021 года дефицит общего фонда госбюджета будет несколько ниже, чем предусмотрено законом о госбюджете, вследствие экономии по расходам (которую мы ожидаем на уровне 3% расходной части бюджета по общему фонду) и долговых выплат", – заявила Марчак.

По ее словам, финансирование даже уменьшенного дефицита госбюджета будет требовать активизации долговых заимствований со стороны Минфина при активном сотрудничестве с Международным валютным фондом и выходом на внешние рынки.

Согласно оценкам Центра, по итогам января-ноября 2021 года, дефицит госбюджета Украины составит около 115 млрд грн. Для финансирования дефицита и запланированных погашений госдолга (64,4 млрд грн) Минфину за два последние месяца года потребуется заимствовать 180 млрд грн, или в среднем по 90 млрд грн в месяц. В январе-октябре среднемесячный размер заимствований составил около 40 млрд грн, отмечает Марчак.

  • 19 октября Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

  • По данным Госказначейства, за январь-октябрь 2021 года расходы по госбюджету составили 921,5 млрд грн. При этом расходная часть недовыполнена относительно росписи на 7,3%. 

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Анна Лыса-Кузмич
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