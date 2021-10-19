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Дороги, субсидии, армия: Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 40 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
19.10.2021, 10:15
Дороги, субсидии, армия: Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 40 млрд грн - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

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"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн, Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

На что пойдут деньги

- 15 млрд грн – на дорожное хозяйство;
- 12 млрд грн – на выплаты субсидий;
- 3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим ВСУ;
- 2 млрд грн – на борьбу с COVID-19;
- 4 млрд грн – на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры;
- 1 млрд грн – на погашение задолженности и выплату зарплат шахтерам;
- 556 млн грн – на пополнение уставных капиталов ГП "Международный аэропорт "Борисполь", ГАП "Украина" и Укрсервис Минтранса;
- 282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам;
- 280,5 мл грн – для расчетов с уволенными военнослужащими;
- 176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и расчетов за коммунальные услуги;
- 86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медицинской помощи;
- 10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

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Наталия Фреик
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Володимир Зеленський госбюджет 2021
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