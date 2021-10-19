Дороги, субсидии, армия: Зеленский одобрил увеличение расходов госбюджета на 40 млрд грн

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

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"В связи с прогнозируемым перевыполнением доходной части государственного бюджета к концу текущего года почти на 40 млрд грн, Верховная Рада увеличила финансирование неотложных нужд, в частности социальной поддержки населения, выплаты денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных Сил Украины и реализации инфраструктурных проектов", – сказано в сообщении пресс-службы президента.

На что пойдут деньги

- 15 млрд грн – на дорожное хозяйство;

- 12 млрд грн – на выплаты субсидий;

- 3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим ВСУ;

- 2 млрд грн – на борьбу с COVID-19;

- 4 млрд грн – на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры;

- 1 млрд грн – на погашение задолженности и выплату зарплат шахтерам;

- 556 млн грн – на пополнение уставных капиталов ГП "Международный аэропорт "Борисполь", ГАП "Украина" и Укрсервис Минтранса;

- 282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам;

- 280,5 мл грн – для расчетов с уволенными военнослужащими;

- 176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и расчетов за коммунальные услуги;

- 86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медицинской помощи;

- 10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховную Раду подадут законопроект о внесении изменений в госбюджет-2021. 23 сентября парламент принял закон в первом чтении, 8 октября – во втором.

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Наталия Фреик

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