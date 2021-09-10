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Кабмин будет просить еще 12 млрд грн на субсидии – премьер-министр

10.09.2021, 13:31
Кабмин будет просить еще 12 млрд грн на субсидии – премьер-министр - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Рады)

Кабинет министров на следующей неделе подаст в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в госбюджет. Документом хотят увеличить расходы на выплату субсидий на 12 млрд грн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, отвечая на вопросы депутатов в Верховной Раде.

По словам премьера, из доступных 35,2 млрд грн на выплату субсидий уже использовали 33 млрд грн. Дополнительные 12 млрд грн должны покрыть выплату субсидий до конца года, заявил он. Суммы субсидий, которая есть сейчас, достаточно до начала отопительного сезона, подчеркнул Шмыгаль.

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Документ подадут в комитет Рады до четверга 16 сентября, заявил премьер. 

"В начале года у нас была дискуссия о необходимом количестве субсидий. Было запланировано в бюджете 36 млрд грн, 35,2 млрд грн, если быть точным. На сегодня более 33 млрд грн использовано на выплату субсидий. К концу года, по расчетам Министерства социальной политики, будет необходимо еще около 12 млрд грн. Будем просить парламент поддержать изменения. Такая возможность есть, источник Министерство финансов определен", – заявил Шмыгаль.

В начале 2021-го средний размер субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг составлял 2200 грн. Их получал 3 млн человек, треть всех домохозяйств, заявляла министр соцполитики Марина Лазебная.

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  • Госбюджет-2020 предусматривал выделение на выплату субсидий 39,3 млрд грн, а в госбюджете на 2021 год на эти расходы предусмотрено 36,6 млрд грн. В конце 2020-го в Минсоцполити заявили, что запланированных 36,6 млрд грн хватит на прохождение отопительного сезона. Там заявили: "нет оснований говорить, что чего-то будет не хватать". Уже через месяц в Минсоцполитики предлагали Минфину увеличить финансирование субсидий в 2021 году почти на 10 млрд грн.

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Александр Мясищев
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