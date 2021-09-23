Дороги, субсидии, военнослужащие: Рада одобрила дополнительные расходы на 38 млрд грн

Верховная Рада внесла изменения в госбюджет-2021, которые предусматривают увеличение расходов на 38,75 млрд грн. За принятие законопроекта №6052 в первом чтении проголосовали 293 народных депутата.

Средства планируется направить на реализацию социальных мероприятий и инфраструктурных проектов.

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В пояснительной записке к документу отмечается, что общий фонд госбюджета по доходам в январе-августе перевыполнен на 27,7 млрд грн. По оценкам Минфина, по итогам года перевыполнение доходной части общего фонда госбюджета ожидается на уровне 40 млрд грн.

В связи с этим предложено увеличить общий фонд госбюджета на 39,41 млрд грн, повысив на такую же сумму расходы госбюджета.

На что пойдут деньги

- 15 млрд грн – на дорожное хозяйство;

- 12 млрд грн – на выплаты субсидий;

- 3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим ВСУ;

- 2 млрд грн – на борьбу с COVID-19;

- 4 млрд грн – на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры;

- 1 млрд грн – на погашение задолженности и выплату зарплат шахтерам;

- 556 млн грн – на пополнение уставных капиталов ГП "Международный аэропорт "Борисполь", ГАП "Украина" и Укрсервис Минтранса;

- 282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам;

- 280,5 мл грн – для расчетов с уволенными военнослужащими;

- 176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и расчетов за коммунальные услуги;

- 86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медицинской помощи;

- 10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховную Раду подадут законопроект о внесении изменений в госбюджет. Документом предлагается увеличить расходы на выплату субсидий на 12 млрд грн.

15 сентября стало известно, что ВР рассмотрит законопроект (№6052) о внесении изменений в госбюджет-2021 , который предусматривает увеличение расходов на 38,75 млрд грн. Авторы законодательной инициативы – народные депутаты от Слуги народа.

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Наталия Фреик

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