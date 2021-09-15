Дороги, субсидии, Урядовий курьер: Слуги народа просят выделить 38,7 млрд грн из бюджета

Верховная Рада рассмотрит законопроект (№6052) о внесении изменений в госбюджет-2021, предусматривающий увеличение расходов на 38,75 млрд грн. Авторы законодательной инициативы – народные депутаты от Слуги народа.

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Парламенту предложено увеличить общий фонд госбюджета на 39,41 млрд грн, повысив на такую же сумму расходы госбюджета.

На что хотят направить деньги

15 млрд грн – на финансирование дорожного хозяйства;

12 млрд грн – на выплаты жилищных субсидий;

3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим ВСУ;

2 млрд грн – на борьбу с COVID-19;

4 млрд грн – на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры;

1 млрд грн – на погашение задолженности и выплату зарплат шахтерам;

556 млн грн – на пополнение уставных капиталов госпредприятий Международный аэропорт "Борисполь", государственное авиационное предприятие "Украина" и "Укрсервис Минтранса";

282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины;

280,5 млн грн – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими;

176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и проведение расчетов за коммунальные услуги;

86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медпомощи;

10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".

В пояснительной записке к документу отмечается, что общий фонд госбюджета по доходам в январе-августе перевыполнен на 27,7 млрд грн. По оценкам Минфина, по итогам года перевыполнение доходной части общего фонда госбюджета ожидается на уровне 40 млрд грн.

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10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховную Раду подадут законопроект о внесении изменений в госбюджет. Документом будет предложено увеличить расходы на выплату субсидий на 12 млрд грн.

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Юрий Тарасовский

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