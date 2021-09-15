Дороги, субсидии, Урядовий курьер: Слуги народа просят выделить 38,7 млрд грн из бюджета
Верховная Рада рассмотрит законопроект (№6052) о внесении изменений в госбюджет-2021, предусматривающий увеличение расходов на 38,75 млрд грн. Авторы законодательной инициативы – народные депутаты от Слуги народа.
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Парламенту предложено увеличить общий фонд госбюджета на 39,41 млрд грн, повысив на такую же сумму расходы госбюджета.
На что хотят направить деньги
15 млрд грн – на финансирование дорожного хозяйства;
12 млрд грн – на выплаты жилищных субсидий;
3,8 млрд грн – на покрытие дефицита средств для выплат военнослужащим ВСУ;
2 млрд грн – на борьбу с COVID-19;
4 млрд грн – на субвенции местным бюджетам на строительство объектов социально-культурной сферы и транспортной инфраструктуры;
1 млрд грн – на погашение задолженности и выплату зарплат шахтерам;
556 млн грн – на пополнение уставных капиталов госпредприятий Международный аэропорт "Борисполь", государственное авиационное предприятие "Украина" и "Укрсервис Минтранса";
282 млн грн – на предоставление жилья 215 внутренне перемещенным лицам, которые защищали суверенитет Украины;
280,5 млн грн – для своевременных расчетов с уволенными военнослужащими;
176,8 млн грн – на обеспечение тюрем продуктами питания и проведение расчетов за коммунальные услуги;
86,9 млн грн – на развитие системы экстренной медпомощи;
10 млн грн – на дополнительные тиражи газеты "Урядовый курьер".
В пояснительной записке к документу отмечается, что общий фонд госбюджета по доходам в январе-августе перевыполнен на 27,7 млрд грн. По оценкам Минфина, по итогам года перевыполнение доходной части общего фонда госбюджета ожидается на уровне 40 млрд грн.
- 10 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в Верховную Раду подадут законопроект о внесении изменений в госбюджет. Документом будет предложено увеличить расходы на выплату субсидий на 12 млрд грн.
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