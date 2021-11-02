Дефицит госбюджета за десять месяцев составил 54,5 млрд грн – Минфин

Дефицит общего фонда госбюджета за десять месяцев 2021 года составил 54,5 млрд грн при росписи за отчетный период в сумме 160,9 млрд грн. Об этом сообщило Министерство финансов со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

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По данным Госказначейства, за январь-октябрь 2021 года расходы по госбюджету составили 921,5 млрд грн. При этом расходная часть недовыполнена относительно росписи на 7,3%.

Уточняется, что в целом доходы общего фонда за этот период составили 862,1 млрд грн, что на 3,6% или на 30,3 млрд грн больше плана и почти на 20% превышают показатели за январь-октябрь 2020 года.

По данным Минфина, фактические заимствования в общий фонд госбюджета в январе-октябре этого года составили 401,7 млрд грн, что на 23,4% меньше от плана. Размещение ОВГЗ для финансирования госбюджета принесло 282,9 млрд грн, в том числе в иностранной валюте 80,6 млрд грн ($2,4 млрд та EUR 418,1 млн).

При этом платежи по погашению государственного долга за январь-октябрь 2021 года составили 391,8 млрд грн (97,0% от плана), платежи по обслуживанию – 116,6 млрд грн (92,9% от плана).

За октябрь дефицит госбюджета составил 13,9 млрд грн. В общий фонд госбюджета поступило 78,8 млрд грн, что на 2,3% больше месячной росписи. При этом налоговые поступления составили в октябре 38,6 млрд грн. Таможенные поступления пополнили общий фонд госбюджета в октябре на 37 млрд грн, что составляет 1,5% от росписи, при этом 34,5 млрд грн поступило в виде налога на добавленную стоимость, 2,3 млрд грн – ввозной пошлины.

19 октября президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2021 год, которые предусматривают увеличение расходов на 39,6 млрд грн.

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Наталия Фреик

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