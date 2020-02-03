Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Доступные кредиты: Укргазбанк подписал 11 соглашений p

Доступные кредиты: Укргазбанк подписал 11 соглашений
03.02.2020, 18:07

Кроме того, предоставлено еще 16 положительных решений на доступное финансирование согласно заявок от предпринимателей

На правах спонсорства

В первый же день действия новой президентской программы для поддержки украинского бизнеса «Доступные кредиты 5-7-9%» государственным Укргазбанком уже подписано 11 кредитных соглашений. Первым заемщиком стал 33-летний предприниматель из Винницы, он получит 1,5 млн грн на развитие своего дела.

Кроме того, предоставлено еще 16 положительных решений на доступное финансирование согласно заявок от предпринимателей.

Заместитель председателя правления Укргазбанка Евгений Мецгер отметил: «Программа «Доступные кредиты 5-7-9%» только стартовала, а мы уже чувствуем большой интерес бизнесменов со всех уголков Украины. Мы уже подписали 11 кредитных соглашений по новой госпрограмме. Самыми активными пока являются предприниматели из Подолья, Винницы и Киевской области. Уверен, в дальнейшем результаты будут действительно потрясающими, и украинский бизнес получит мощную поддержку для своего развития».

Напомним, государственная программа «Доступные кредиты 5-7-9%» инициирована Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины с целью широкой государственной поддержки инвестиционных проектов для украинских микро- и малых предприятий.

Будут действовать три возможные ставки кредитования - 5%, 7% или 9%, которые будут зависеть от размера бизнеса (до 25 млн грн годовой выручки или от 25 до 50 млн грн) и срока его деятельности (до 12 месяцев, более 12 месяцев). Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

Напишите нам
Укргазбанк
Последние новости
 