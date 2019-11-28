Дубровин: Клиентами Укргазбанка стали уже 2 млн украинцев

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Государственный Укргазбанк за последнее время нарастил объем клиентской базы до 2 млн украинцев. Такие высокие темпы наращивания свидетельствуют о том, что УКРГАЗБАНК обеспечивает своих клиентов актуальным банковским сервисом и постоянно расширяет перечень преимуществ, которые они получают за пользование продуктами банка. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Укргазбанка Александр Дубровин.

«Клиентов привлекают созданные банком условия обслуживания, лучшие продукты и тарифы, индивидуальный подход в решении любых вопросов. Наибольшим спросом среди продуктов банка у наших клиентов пока пользуются «Экокарта» и депозитная карта «Pro-запас», - перечислил Александр Дубровин.

Отдельным стимулом для украинцев обратиться к «Укргазбанку» стал, в частности, запущенный им продукт «KEYcard» - уникальная программа лояльности, которая за расчеты карточками банка в сети партнеров позволяет возвращать «живые» средства в виде манибэка, а не бонусы или баллы, как это предлагается другими программами на рынке.

«Мы предлагаем клиентам неограниченный размер манибэка за расчеты в сети партнеров. То есть, больше транзакций в течение месяца - больший размер манибэка », - отметил банкир.