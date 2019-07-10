Итоги FinCamp Odessa’2019: окно возможностей для бизнеса

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5 июля 2019 года в Одессе состоялась первая в Украине конференция, посвященная финансовым стратегиям для участников внешней торговли – FinCamp Odessa'2019 «Финансы для внешнеэкономической деятельности: Открываем окно возможностей». Организаторами мероприятия выступили компания Faservice и банк «Пивденный» при поддержке PWC, СOSA, ACCA и Top Lead.

Форум объединил около 150 представителей бизнеса – генеральных и финансовых директоров, корпоративных казначеев, коммерческих директоров, собственников бизнеса, директоров по внешнеэкономической деятельности, аналитиков и экспертов отрасли – для обсуждения современных макроэкономических трендов, финансовых и нефинансовых рисков, а также поиска путей выхода на международные рынки и развития отечественного импорта и экспорта.

«Высокие ставки по кредитам и нежелание транснациональных компаний финансировать бизнес в Украине – это главные вызовы, с которыми сталкиваются участники внешней торговли в Украине, особенно начинающие, – отметил директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко. – Организуя подобные мероприятия, мы стремимся дать представление обо всех доступных финансовых решениях, их преимуществах и рисках. Мы также понимаем, что субъекты внешнеэкономической деятельности все чаще ожидают от банка-партнера комплексной экспертизы и консультаций по вопросам финансового мониторинга, комплаенса, валютного регулирования. Мы отвечаем на эти цели комплексными консультациями. Более того: для эффективной поддержки клиентских транзакций мы развиваем партнерские программы с брокерскими, экспедиторскими и логистическими компаниями. И мы видим, что такая комплексная экспертная поддержка становится все более востребованной, особенно в сегменте среднего и некрупного корпоративного бизнеса с большими амбициями и классным продуктом, но с недостатком знаний и опыта работы на внешних рынках».

Как отметили участники конференции, изюминкой мероприятия стала кейс-сессия собственников бизнеса, в течение которой они привели немало вдохновляющих примеров выхода на международные рынки – как предприниматели начинали и развивали бизнес, преодолевали кризисы, принимали вызовы и находили возможности для развития в Украине и за ее пределами.

В кейс-сессии собственников бизнеса, с которой начался форум, выступали президент KTD Group (Saturn) Александра Громыко, совладелец и управляющий директор «Айсберг ЛТД» Дарья Антоненко, основатель и генеральный директор компании Top Lead Станислав Шум.

Об актуальных инструментах для финансирования импортно-экспортных операций, управления валютными рисками и инвестирования в ценные бумаги рассказали директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко, валютный трейдер компании «Кернел» Александр Петриченко и директор департамента комплаенса банка «Пивденный» Владимир Гавлицкий.

Отдельные аспекты и стратегии управления дебиторской задолженностью раскрыл управляющий партнер Credit Engineering (Швейцария) Андрей Сичка.

Вторая сессия форума была посвящена роли финансового департамента и стратегиям планирования выхода на международные рынки. С ними делегатов ознакомили Игорь Снитивкер, директор по стратегическому развитию «Кайдзен Институт» Украина, а также победители рейтинга топ-10 лучших финансовых директоров Юрий Тарасенко (CFО корпорации «Богдан») и Юрий Пинчук (FP & A, Private Equity).

На заключительной сессии форума речь шла о нефинансовых рисках и ключевых факторах финансовых потерь. Она началась с мастер-класса по трансфертному ценообразованию от менеджера практики PWC Украины Анны Николайко. О безопасности импортно-экспортных операций рассказали управляющий директор COSA Павел Верхняцкий и коммерческий директор Запорожского завода ферросплавов Елена Бай.

Финансирование международной торговли и валютные операции – одна из самых мощных компетенций банка «Пивденный», который работает на рынке более 25 лет и является одним из лидеров в сегменте корпоративного банкинга. Объем покупки-продажи валюты клиентами банка в 2018 году составил 4,3 млрд долл. США (+23 % по сравнению с 2017 годом). По данному показателю «Пивденный» входит в десятку крупнейших игроков в банковской системе.

Банк «Пивденный» – универсальный украинский банк, основанный в 1993 году, с головным офисом в Одессе. Банк предлагает широкий спектр услуг для бизнес-клиентов и физических лиц на всей территории Украины через региональную сеть, которая на конец декабря 2018 года насчитывала 95 отделений в 18 регионах Украины. По результатам 2018 года чистая прибыль банка «Пивденный» составила 274 млн грн, что более чем в пять раз превышает аналогичный показатель прошлого года.

В июне 2019 года Национальный банк Украины включил банк «Пивденный» в перечень системно важных банков.