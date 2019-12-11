Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил уникальный экодепозит p

Кирилл Шевченко: Укргазбанк запустил уникальный экодепозит
11.12.2019, 14:30

Экодепозит был создан для поддержки и реализации экологических проектов.

На правах рекламы

Укргазбанк запустил экологический депозит, средства которого будут помогать Украине становиться экологически чистой и энергетически независимой.

Об этом сообщила пресс-служба банка. При этом в финучреждении отмечают, что экодепозит является уникальным для рынка нашей страны, и был создан для поддержки и реализации экологических проектов.

"Укргазбанк как Экобанк №1 в Украине создал уникальный продукт для украинцев - экодепозит. Теперь каждый вкладчик, открывая экодепозит, делает реальный вклад в экомодернизацию страны, защиту ее экологии и окружающей среды. Мы покажем, что для решения экологических проблем не обязательно иметь миллионные состояния, а наоборот - каждая гривна важна и действенная", - сообщают в учреждении.

Как это работает: в рамках работы экологического депозита каждый размещённая с его помощью гривна будет работать для экологии и защиты нашей окружающей среды. При этом, даже 1000 гривен будет достаточно для:

∙ ежегодного сокращения вредных выбросов CO2 на 50 кг;

∙ производства на 70 кВт*ч больше экологически чистой электроэнергии, которой хватит на нужды всей семьи;

∙ замещения ископаемого топлива для производства тепла в объеме 60 тыс. Ккал.

Чем больше средств будет размещено на экодепозите, тем больше финансирование Экопроектов, соответственно, тем больше результат для экологии и чистого будущего Украины.

"Экобанк, как социально-ответственное финучреждение, решает актуальные потребности общества и государства в сфере защиты экологии и окружающей среды. Поэтому мы высоко ценим каждого ответственного эковкладчика нашего банка, ведь каждый делает сознательный, действенный шаг ради экологически чистого будущего. Мы открыто и регулярно будем отчитываться, как перед нашими эковкладчиками, так и перед общественностью, о, во-первых, реализованных, в том числе и за их средства, проектах, во-вторых, об эффекте от их внедрения, а также об уменьшении вредных выбросов и объеме производимой чистой энергии. Таким образом, каждый вкладчик сможет оценить свой собственный вклад в зеленое будущее Украины ", - подчеркнул председатель правления Кирилл Шевченко.

Экодепозит можно открыть на 1-24 месяца, со ставкой до 14,4% в гривнах. Валюта размещения - гривна, доллары США и евро. Выплата процентов возможна в конце срока или ежемесячно.

Подробнее с условиями нового депозита можно ознакомиться здесь.

Напишите нам
Укргазбанк Шевченко Кирилл
Комментарии
Последние новости
 