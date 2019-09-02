Микрокредиты: деньги по завышенным ставкам или спасательный круг?

На правах рекламы

Согласно исследованию рынка микрокредитов, проведенному аналитиками сервиса CashUp.com.ua, постоянными пользователями данных финансовых услуг является более 350 тысяч жителей Украины. К слову, средняя сумма кредита уже вплотную приближается 5 тысячам гривен. Фактически, микрофинансовые организации уже достаточно близки к вторжению на привычную вотчину банков, которые ранее не интересовались настолько незначительными (для банков) суммами займов.

Зло или выгодное решение финансовых затруднений?

Учитывая бурный рост официальных (и не очень) компаний, предлагающих микрозаймы, рынок является очень привлекательным с точки зрения ведения бизнеса. Если ранее, в онлайне займы предлагало пара десятков ключевых игроков, то сейчас их счет уже перевалил за полсотни. По утверждениям аналитиков сервиса микрозаймов CashUp, уже в этом году может начаться очищение рынка микрозаймов. Ведь большинство игроков входило на рынок не имея даже эффективных механизмов скоринга (оценки кредитоспособности заемщика). Фактически, большая часть нелегальных игроков рынка микрозаймов представляет из себя различных ФОПов, которые в погоне за длинной гривней готовы выдавать кредиты кому угодно перепродавая в дальнейшем невозвращенцев различным коллекторским компаниям, что не работает в пользу позитивного имиджа микрофинансовых кредитных организаций.

Не добавляют позитива в пользу микрокредитов и высокие процентные ставки. Средняя процентная ставка по краткосрочным онлайн займам составляет около 2% в день. Вполне естественно, что далекие от финансовой дисциплины украинцы всегда готовы брать деньги в кредит не задумываясь о реальной стоимости денег. Входя в просрочку большинство заемщиков искренне недоумевают почему взяв определенное количество денег в долг необходимо выплатить сумму многократно превышающую сумму займа. Виной этому является то, что наши заемщики испытывают определенные надежды на то, что кредит можно будет не выплачивать и откровенно расстраиваются когда приходит ответственность за взятый займ. Дополнительный негатив формирует и активность коллекторских компаний, ведь большинство заемщиков входя в просрочку не ожидают того, что их будут активно осаждать, пытаясь принудить к выплате займа.

Несмотря на все вышеперечисленные факторы именно краткосрочные кредиты заняли уникальную нишу - решение срочных финансовых проблем тех украинцев, которые не имеют доступа к банковским сервисам. Востребованность услуги подтверждает то, что темпы роста рынка “кредитов до зарплаты” составили более 30% в сравнении с 2019 годом и это еще не предел! Эксперты рынка ожидают аналогичный рост рынка и в 2020 году. В основном украинцы берут кредиты в следующих целях:

Покупка бытовой техники и персональной электроники, различные девайсы. Более 30% украинцев, являющихся потребителями микрозаймов берут их именно под эти цели.

Покупка лекарств, празднование торжественных дат и мероприятий, форс-мажорные ситуации.

Деньги в долг до зарплаты - в связи с высокой стоимостью коммунальных услуг и довольно низким уровнем заработка.

Несмотря на негатив касающийся онлайн-кредитов, достаточно большое количество респондентов отмечает то, что им доступен только этот вид финансовых услуг. В связи с затруднительным финансовым состоянием, ряд украинцев может разрешать свои финансовые трудности исключительно с помощью онлайн кредитов. Некоторые финансовые компании, такие как онлайн сервис CashUp.com.ua начали предоставлять специальные социальные кредиты (программа лояльности для постоянных клиентов), понизив процентную ставку в 5 раз до 0,4% в день. Еще одним положительным аспектом микрофинансовых сервисов является то, что это единственная возможность для заемщиков с плохой кредитной историей ее исправить.