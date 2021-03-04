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Названы самые влиятельные женщины украинского ФинТеха: ТОП-50

04.03.2021, 14:47
Названы самые влиятельные женщины украинского ФинТеха: ТОП-50 - Фото
ТОП-50 самых влиятельных женщин ФинТеха

В Украине презентовали первый рейтинг "ТОП-50 самых влиятельных женщин ФинТеха". 

Организаторами выступили Украинская ассоциация ФинТех и инновационных компаний, Проект USAID "Трансформация финансового сектора", EFSE Development Facility.

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Как заявляют организаторы мероприятия, цель – освещение и продвижение деятельности женщин в современной украинской ФинТех-экосистеме.

Ключевые результаты исследования:

- 85% женщин из списка ТОП-50 – руководители высшего звена;
- большинство представительниц работают в компаниях, предоставляющих платежные сервисы;
- 36% представительниц получили опыт работы на международных рынках;
- 60% женщин, вошедших в список, имеют опыт работы более 10 лет;
- 83% заняли руководящие должности через 6 лет после начала своей карьеры.

При проведении исследования были отобраны более 130 претенденток, занимающихся развитием и популяризацией украинского ФинТех-сектора. Первичный отбор проводился среди женщин, работающих в банках и небанковских учреждениях, платежных компаниях, стартапах и госсекторе.

При отборе учитывался стаж и результаты работы в финсекторе, наличие публикаций на тему ФинТех, участие в профильных мероприятиях, проактивная позиция в популяризации инновационных программ и продуктов в сфере финансов.

В финальный список вошли 50 женщин, которые признаны самыми влиятельными в ФинТех индустрии Украины. Женщины в каталоге расположены в алфавитном порядке.

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Юрий Тарасовский
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