НБУ заблокировал перевод денег КИТ Group через обменники Либерти Финанс

Отделение КИТ Group в Ивано-Франковске (Фото: Firtka)

Национальный банк Украины запретил ООО "ФК "Либерти Финанс" предоставлять платежные услуги через интернет-сервисы КИТ Group. Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В ходе безвыездного надзора Нацбанк установил, что на сайтах и ресурсах КИТ Group активно продвигается услуга по переводу средств, а перечень адресов, где она предлагается, почти полностью совпадает с пунктами обмена валют "Либерти Финанс". В то же время компания не имела лицензии НБУ на перевод денежных средств без открытия счета, что является финансовой услугой, которая подлежит обязательному лицензированию.

Углубленный анализ подтвердил, что Либерти Финанс фактически осуществляла операции по переводу денежных средств без открытия счета через онлайн-сервисы КИТ Group, используя одноименные торговые марки. Владельцем этих торговых марок, по данным НБУ, был конечный бенефициар Либерти Финанс Антон Ткаченко.

На основании законов "О финансовых услугах и финансовых компаниях" и "О платежных услугах" правление НБУ:

→ признало услуги, которые предоставлялись через КИТ Group, содержащими признаки финансовых платежных услуг;

→ отнесло ООО "ФК "Либерти Финанс" к лицам, которые осуществляли перевод средств без открытия счета без лицензии;

→ запретило компании и связанным лицам предоставление таких услуг в любой форме.

Решение принято по рекомендации комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры от 6 октября 2025 года.