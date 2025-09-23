НБУ запретил литовский криптокошелек Trustee Plus в Украине

Источник: Trustee Global UAB

Национальный банк Украины запретил деятельность литовской компании Trustee Global UAB и ее мобильного приложения Trustee Plus на территории Украины. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Во время проверки НБУ установил, что через приложение Trustee Plus предоставлялись финансовые услуги, для которых иностранная компания должна была открыть филиал в Украине и получить лицензию.

В частности, Trustee Global UAB позволяла пользователям переводить средства без открытия счета через встроенный P2P-сервис. Этот инструмент позволял пополнять криптокошелек и выводить из него средства в гривнах, обмениваясь реквизитами платежных карт между пользователями.

Кроме того, с апреля 2024 до мая 2025 года клиентам была доступна виртуальная платежная карта Trustee, что выпускалась через польскую компанию Quicko.

Популярность сервиса в Украине была существенной: страна занимает первое место по посещаемости сайта Trustee Plus, а само приложение занимает 18 позицию в категории "Финансы" в украинских App Store и Play Store. При этом компания проводила активные рекламные кампании, акцентируя на возможности обхода регуляторных ограничений, и привлекала для этого украинских инфлюенсеров.

Trustee Global UAB пыталась отрицать обвинения. Представители компании утверждали, что она не ориентируется на украинский рынок, а платежные услуги фактически предоставляет ее польский партнер Quicko.

Однако НБУ отклонил эти аргументы, подчеркнув, что пользователи заключали договор именно с Trustee Global UAB и получали все услуги непосредственно в ее приложении. Более того, сотрудники НБУ смогли без препятствий зарегистрироваться в приложении по украинским документам, указав украинский адрес, и успешно проводили все операции из Киева.

По результатам расследования компанию обязали немедленно остановить предоставление услуг до полного приведения своей деятельности в соответствие с требованиями украинского законодательства.