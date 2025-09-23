НБУ заборонив литовський криптогаманець Trustee Plus в Україні

Джерело: Trustee Global UAB

Національний банк України заборонив діяльність литовської компанії Trustee Global UAB і її мобільного застосунку Trustee Plus на території України. Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Під час перевірки НБУ встановив, що через застосунок Trustee Plus надавалися фінансові послуги, для яких іноземна компанія повинна була відкрити філію в Україні й отримати ліцензію.

Зокрема, Trustee Global UAB дозволяла користувачам переказувати кошти без відкриття рахунку через вбудований P2P-сервіс. Цей інструмент давав змогу поповнювати криптогаманець і виводити з нього кошти в гривнях, обмінюючись реквізитами платіжних карток між користувачами.

Окрім того, з квітня 2024 до травня 2025 року клієнтам була доступна віртуальна платіжна картка Trustee, що випускалася через польську компанію Quicko.

Популярність сервісу в Україні була значною: країна посідає перше місце за відвідуваністю сайту Trustee Plus, а сам застосунок займає 18 позицію в категорії "Фінанси" в українських App Store та Play Store. Разом з тим компанія проводила активні рекламні кампанії, акцентуючи на можливості обходу регуляторних обмежень, і залучала для цього українських інфлюенсерів.

Trustee Global UAB намагалася заперечити звинувачення. Представники компанії стверджували, що вона не орієнтується на український ринок, а платіжні послуги фактично надає її польський партнер Quicko.

Однак НБУ відхилив ці аргументи, підкресливши, що користувачі укладали договір саме з Trustee Global UAB і отримували всі послуги безпосередньо в її застосунку. Щобільше, співробітники НБУ змогли без перешкод зареєструватися в застосунку за українськими документами, вказавши українську адресу, й успішно проводили всі операції з Києва.

За результатами розслідування компанію зобов'язали негайно зупинити надання послуг до повного приведення своєї діяльності у відповідність до вимог українського законодавства.

Засновник компанії Вадим Груша заявив, що для чинних користувачів сервісу нічого не змінюється.

"Реєстрація нових користувачів в Україні була припинена 22 травня. Послуги на території ЄС надаються у строгій відповідності до законодавчої бази Європейського союзу", – пояснив він.