НБУ заблокував переказ грошей КИТ Group через обмінники Ліберті Фінанс

У Ліберті Фінанс заявили, що не отримували від регулятора "жодних офіційних рішень", але готові "врахувати всі зауваження"

Відділення КИТ Group в Івано-Франківську (Фото: Firtka)

Національний банк України заборонив ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси КИТ Group. Про це повідомила пресслужба регулятора.

Під час безвиїзного нагляду Нацбанк встановив, що на сайтах і ресурсах КИТ Group активно просувається послуга з переказу коштів, а перелік адрес, де вона пропонується, майже повністю збігається з пунктами обміну валют "Ліберті Фінанс". Водночас компанія не мала ліцензії НБУ на переказ коштів без відкриття рахунку, що є фінансовою послугою, яка підлягає обов’язковому ліцензуванню.

Поглиблений аналіз підтвердив, що Ліберті Фінанс фактично здійснювала операції з переказу коштів без відкриття рахунку через онлайн-сервіси КИТ Group, використовуючи однойменні торговельні марки. Власником цих торговельних марок, за даними НБУ, був кінцевий бенефіціар Ліберті Фінанс Антон Ткаченко.

На підставі законів "Про фінансові послуги та фінансові компанії" і "Про платіжні послуги" правління НБУ:

→ визнало послуги, що надавалися через КИТ Group, такими, що містять ознаки фінансових платіжних послуг;

→ віднесло ТОВ "ФК "Ліберті Фінанс" до осіб, які здійснювали переказ коштів без відкриття рахунку без ліцензії;

→ заборонило компанії та пов’язаним особам надання таких послуг у будь-якій формі.

Рішення ухвалено за рекомендацією комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайту платіжної інфраструктури від 6 жовтня 2025 року.

ОНОВЛЕНО о 20:36. У Ліберті Фінанс заявили, що не отримували від регулятора жодних офіційних рішень щодо заборони надавати платіжні послуги через інтернет-сервіси КИТ Group, але готові "врахувати всі зауваження".

"За офіційною інформацією Національного банку України, фінансова компанія "Ліберті Фінанс" пройшла перевірку НБУ та продовжує надавати фінансові послуги згідно з чинним законодавством", – сказано в заяві компанії.

Операційна діяльність ведеться у звичайному режимі, і клієнти Ліберті Фінанс мають безперешкодний доступ до "безпечних і надійних фінансових послуг", зазначили у компанії.