Общины могут самостоятельно восстанавливать жилье в рамках экспериментального проекта

Правительство передало местным властям полномочия запускать механизм быстрого ремонта многоквартирных домов без согласования с ОВА

Фото: Восстановленный дом в Ирпене / Николай Калашник

Кабинет министров упростил процедуру восстановления поврежденного жилья, передав местным громадам право самостоятельно принимать решение о применении экспериментального механизма быстрого ремонта. Об этом сообщило Министерство развития.

Экспериментальный механизм, введенный летом 2025 года, предусматривает упрощенную процедуру восстановления – техническое обследование здания и подготовка к ремонту могут проводиться одновременно.

Ранее решение о его применении принимали областные военные администрации, что усложняло процесс восстановления жилья.

"Это замедляло начало работ и ограничивало возможности общин оперативно реагировать на потребности жителей", – отметили в министерстве.

Теперь общины смогут самостоятельно запускать процесс восстановления: определять приоритетные объекты, составлять списки домов и быстрее начинать ремонт.

Объекты для участия будут определяться на основе данных Регистра поврежденного и уничтоженного имущества. В первую очередь будут отбираться жилые помещения, которые можно восстановить в кратчайшие сроки, а также дома, где проживают социально уязвимые семьи.