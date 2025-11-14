Общины могут самостоятельно восстанавливать жилье в рамках экспериментального проекта
Кабинет министров упростил процедуру восстановления поврежденного жилья, передав местным громадам право самостоятельно принимать решение о применении экспериментального механизма быстрого ремонта. Об этом сообщило Министерство развития.
Экспериментальный механизм, введенный летом 2025 года, предусматривает упрощенную процедуру восстановления – техническое обследование здания и подготовка к ремонту могут проводиться одновременно.
Ранее решение о его применении принимали областные военные администрации, что усложняло процесс восстановления жилья.
"Это замедляло начало работ и ограничивало возможности общин оперативно реагировать на потребности жителей", – отметили в министерстве.
Теперь общины смогут самостоятельно запускать процесс восстановления: определять приоритетные объекты, составлять списки домов и быстрее начинать ремонт.
Объекты для участия будут определяться на основе данных Регистра поврежденного и уничтоженного имущества. В первую очередь будут отбираться жилые помещения, которые можно восстановить в кратчайшие сроки, а также дома, где проживают социально уязвимые семьи.
