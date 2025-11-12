ЕС запустил в Украине проект EU4Reconstruction с бюджетом 37 млн евро: что это такое
Европейский Союз совместно с Данией, Германией, Францией и Литвой объявил о запуске инициативы EU4Reconstruction стоимостью 37 миллионов евро. Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.
EU4Reconstruction – это инициатива стратегической платформы ЕС Team Europe с бюджетом в 37 миллионов евро, которая будет реализовываться с 10 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.
Проект обеспечит скоординированное финансирование, техническую помощь и цифровые инструменты для восстановления Украины, одновременно гарантируя с самого начала прозрачность, подотчетность и соответствие государственных инвестиций стандартам ЕС.
"Восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного, это трансформация наших систем и институтов. Вместе с европейскими партнерами мы создаем основу современного управления восстановлением, что ускоряет наше движение в ЕС", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.
Программа будет сосредоточена на работе непосредственно с местными общинами, где местные власти будут учиться готовить качественные проекты, подавать их на финансирование и контролировать их выполнение.
EU4Reconstruction охватит несколько стратегических задач:
- программа укрепит систему управления восстановлением и нормативно-правовую базу в соответствии с европейскими стандартами;
- будет помогать местным общинам планировать и реализовывать проекты;
- будет оказывать поддержку Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры в реализации крупных государственных инвестиций;
- будет расширять участие граждан, общественных организаций и СМИ в мониторинге процессов восстановления.
Каждая из стран-партнеров внесет свой уникальный опыт в программу.
"Украина может стать двигателем перемен. Моделью, на которую будут равняться даже европейские страны во время своих трансформаций", – отметил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.
- 19 июня 2025 года Верховная Рада приняла закон о государственно-частном партнерстве. По оценке Юлии Свириденко, которая на момент принятия этого закона занимала должность министра экономики, заявила, что благодаря изменениям в законодательстве Украине удастся привлечь до 1 миллиарда долларов инвестиций в ближайшие годы.
- 6 ноября стало известно, что 100 млн евро от Европейского инвестиционного банка будут направлены на ремонт школ детских садов, больниц и объектов жилищно-коммунального хозяйства.
