ЕС запустил в Украине проект EU4Reconstruction с бюджетом 37 млн евро: что это такое

Европейский Союз совместно с четырьмя странами запускает масштабную программу поддержки украинских общин в процессе восстановления после войны

Фото: Министерство развития

Европейский Союз совместно с Данией, Германией, Францией и Литвой объявил о запуске инициативы EU4Reconstruction стоимостью 37 миллионов евро. Об этом сообщает Министерство развития громад и территорий Украины.

EU4Reconstruction – это инициатива стратегической платформы ЕС Team Europe с бюджетом в 37 миллионов евро, которая будет реализовываться с 10 июля 2025 года по 30 июня 2028 года.

Проект обеспечит скоординированное финансирование, техническую помощь и цифровые инструменты для восстановления Украины, одновременно гарантируя с самого начала прозрачность, подотчетность и соответствие государственных инвестиций стандартам ЕС.

"Восстановление Украины – это не только восстановление разрушенного, это трансформация наших систем и институтов. Вместе с европейскими партнерами мы создаем основу современного управления восстановлением, что ускоряет наше движение в ЕС", – подчеркнул вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

Программа будет сосредоточена на работе непосредственно с местными общинами, где местные власти будут учиться готовить качественные проекты, подавать их на финансирование и контролировать их выполнение.

EU4Reconstruction охватит несколько стратегических задач:

программа укрепит систему управления восстановлением и нормативно-правовую базу в соответствии с европейскими стандартами;

будет помогать местным общинам планировать и реализовывать проекты;

будет оказывать поддержку Государственному агентству восстановления и развития инфраструктуры в реализации крупных государственных инвестиций;

будет расширять участие граждан, общественных организаций и СМИ в мониторинге процессов восстановления.

Каждая из стран-партнеров внесет свой уникальный опыт в программу.

"Украина может стать двигателем перемен. Моделью, на которую будут равняться даже европейские страны во время своих трансформаций", – отметил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Сергей Сухомлин.