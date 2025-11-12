ЄС запустив в Україні проєкт EU4Reconstruction з бюджетом 37 млн євро: що це таке

Європейський Союз разом із чотирма країнами запускає масштабну програму підтримки українських громад у процесі відновлення після війни

Фото: Мінрозвитку

Європейський Союз спільно з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосив про запуск ініціативи EU4Reconstruction вартістю 37 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.

EU4Reconstruction – це ініціатива стратегічної платформи ЄС Team Europe із бюджетом 37 млн євро, що реалізовуватиметься з 10 липня 2025 року до 30 червня 2028 року.

Проєкт забезпечуватиме скоординоване фінансування, технічну допомогу й цифрові інструменти для відбудови України, водночас від самого початку гарантуватиме прозорість, підзвітність і відповідність державних інвестицій стандартам ЄС.

"Відновлення України – це не лише про відбудову зруйнованого, це трансформація наших систем та інституцій. Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС", – наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Програма зосередиться на роботі безпосередньо з громадами, де місцева влада навчатиметься готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання.

EU4Reconstruction охопить кілька стратегічних завдань:

програма зміцнюватиме систему управління відновленням та нормативно-правову базу відповідно до європейських стандартів;

допомагатиме місцевим громадам планувати та реалізовувати проєкти;

підтримуватиме Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури у впровадженні великих публічних інвестицій;

розширюватиме участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відбудови.

Кожна з країн-партнерів внесе свій унікальний досвід у програму.

"Україна може стати драйвером змін. Моделлю, на яку рівнятимуться навіть європейські країни під час своїх трансформацій", – зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Сергій Сухомлин.