ЄС запустив в Україні проєкт EU4Reconstruction з бюджетом 37 млн євро: що це таке
Європейський Союз спільно з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою оголосив про запуск ініціативи EU4Reconstruction вартістю 37 мільйонів євро. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій України.
EU4Reconstruction – це ініціатива стратегічної платформи ЄС Team Europe із бюджетом 37 млн євро, що реалізовуватиметься з 10 липня 2025 року до 30 червня 2028 року.
Проєкт забезпечуватиме скоординоване фінансування, технічну допомогу й цифрові інструменти для відбудови України, водночас від самого початку гарантуватиме прозорість, підзвітність і відповідність державних інвестицій стандартам ЄС.
"Відновлення України – це не лише про відбудову зруйнованого, це трансформація наших систем та інституцій. Разом з європейськими партнерами ми створюємо основу сучасного управління відновленням, що пришвидшує наш рух до ЄС", – наголосив віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.
Програма зосередиться на роботі безпосередньо з громадами, де місцева влада навчатиметься готувати якісні проєкти, подавати їх на фінансування та контролювати виконання.
EU4Reconstruction охопить кілька стратегічних завдань:
- програма зміцнюватиме систему управління відновленням та нормативно-правову базу відповідно до європейських стандартів;
- допомагатиме місцевим громадам планувати та реалізовувати проєкти;
- підтримуватиме Державному агентству відновлення та розвитку інфраструктури у впровадженні великих публічних інвестицій;
- розширюватиме участь громадян, громадських організацій і медіа в моніторингу процесів відбудови.
Кожна з країн-партнерів внесе свій унікальний досвід у програму.
"Україна може стати драйвером змін. Моделлю, на яку рівнятимуться навіть європейські країни під час своїх трансформацій", – зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, Сергій Сухомлин.
- 19 червня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон про публічно-приватне партнерство. За оцінкою Юлії Свириденко, котра на момент ухвалення цього закону обіймала посаду міністерки економіки, завдяки змінам до законодавства Україні найближчими роками вдасться залучити до $1 млрд інвестицій.
- 6 листопада стало відомо, що 100 млн євро Європейського інвестиційного банку спрямують на ремонт шкіл, дитячих садочків, лікарень і житлово-комунальних об'єктів.
