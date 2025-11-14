Кабмін дозволив громадам самостійно відновлювати житло в межах експериментального проєкту

Уряд передав місцевій владі повноваження запускати механізм швидкого ремонту багатоквартирних будинків без узгодження з ОВА

Фото: Відновлений будинок в Ірпені / Микола Калашник

Кабінет міністрів спростив процедуру відновлення пошкодженого житла, передавши громадам право самостійно ухвалювати рішення про застосування експериментального механізму швидкого ремонту. Про це повідомило Мінрозвитку.

Експериментальний механізм, запроваджений улітку 2025 року, передбачає спрощений порядок відновлення – технічне обстеження будівлі й підготовка до ремонту можуть проводитися одночасно.

Раніше рішення про його застосування ухвалювали обласні військові адміністрації, що ускладнювало процес відновлення житла.

"Це уповільнювало початок робіт і обмежувало можливість громад оперативно реагувати на потреби мешканців", – зазначили у міністерстві.

Відтепер громади зможуть самостійно запускати процес відновлення: визначати першочергові об’єкти, формувати списки будинків і швидше розпочинати ремонт.

Об’єкти для участі визначатимуть на основі даних Реєстру пошкодженого та знищеного майна. Першочергово відбиратимуть житло, яке можна відновити у короткі терміни, а також будинки, де мешкають соціально вразливі сім’ї.