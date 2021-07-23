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Пилотный курс "Аналитика данных от ПУМБ" Академии Аналитики завершили 80 студентов из разных регионов Украины. 14 выпускников-аналитиков ПУМБ пригласил на первую работу по специальности. Курс вызвал живой интерес среди молодых людей, получающих базовое образование в направлении аналитики данных. ПУМБ продолжит инвестировать в образование молодежи, предоставляя возможность бесплатно учиться онлайн в Академии Аналитики ПУМБ в 2022 году.

Курс вызвал живой интерес и показал высокую востребованность среди молодых людей, получающих базовое образование в направлении аналитики данных. Конкурс составил 18 человек на место. Было подано более 2000 заявок, проведено более 1000 собеседований. После двухэтапного отбора на обучение зачислили 120 студентов.

"На нашем курсе никто не заставляет учиться, студентами движет личный интерес и мотивация. Выпускники, окончившие курс – это мотивированные целеустремленные молодые ребята, в которых важнейшие составляющие нашего времени – умение самоорганизовываться и учиться. Мы очень гордимся, что можем помогать этим молодым людям", – прокомментировала руководитель проекта, Начальник отдела подбора и адаптации персонала ПУМБ Анна Сухомлын.

Слушатели курса получили навыки работы (hard skills) с такими инструментами как SSRS & Power BI для визуализации данных, SQL, Python, VBA для анализа данных, RPA и SharePoint для автоматизации процессов. Также слушатели курса овладевали созданием Data Science моделей и Machine Learning. Студенты получили такие прицельные специализации как Data Analyst, Data Scientist и Business Analyst.

В отзывах о курсе выпускники отмечали, что он полезен учебно-практическим форматом и особенно тем, что разработан экспертами банка и профессорами Киевской Школы Экономики. Чтобы заинтересовать молодежь и предложить удобный для обучения курс, организаторы сделали его максимально соответствующим потребностям студентов: курс проходит в течение июня в свободное от основной учебы время (с 16.00), дает возможность попрактиковаться на кейсах реального бизнеса, попробовать себя не в одном, а в двух направлениях.

Кроме того, курс дает толчок карьере: кто-то из выпускников получает работу в ПУМБ, другие – получают рекомендацию для работы в других компаниях, ведь банк заинтересован в том, чтобы дать толчок их карьере.

"В этом проекте выиграл, как бизнес, так и украинская молодежь. Нам удалось дать толчок карьере молодых специалистов и предложить первое место работы талантливым выпускникам-аналитикам. Эффект и интерес к проекту превысил наши самые смелые ожидания. Мы планируем и в дальнейшем инвестировать в молодежь и продолжать проект Академии", – отметила Заместитель Председателя Правления по работе с персоналом Татьяна Костюченко.

По результатам активности студентов, их успешности и обратной связи от менторов ПУМБ выбрал 14 наиболее успешных студентов и предложил им работу. Это студенты из Киевского национального университета им. Тараса Шевченко, Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, КПИ им. Игоря Сикорского, Харьковского национального университета им. Каразина, Харьковского университета радиоэлектроники, Харьковского национального университета городского хозяйства им. А.Н. Бекетова, Национального университета "Львовская Политехника", Львовского национального университета им. Ивана Франко, Национального авиационного университета, Университета банковского дела.

Александр Лопата, выпускник курса, который теперь является сотрудником ПУМБ:

"Я с одногруппниками получил уникальную возможность и полезные знания. Я благодарен банку за возможность работать в условиях реального бизнеса, за знакомство со студентами со всей Украины и за особую атмосферу, в которой хочется учиться и работать. Теперь, когда я стал сотрудником ПУМБ, понимаю, что впереди много ответственной работы: я взволнован и хочу оправдать надежды, которые на меня возлагает работодатель. Но я действительно горжусь этой персональной победой, так как у меня есть первая работа в топовом банке, о профессионализме специалистов которого знает весь банковский сектор".

В конкурсном отборе 2021 принимали участие студенты, выпускники технических и экономических вузов, специальностей: экономическая кибернетика, прикладной системный анализ, математический анализ и других специальностей. Наличие базовых знаний в аналитике было обязательным условием для всех заявителей.

Лекции-практикумы проводили менторы-ведущие эксперты ПУМБ по различным направлениям аналитики.

Стратегическим партнером Академии аналитики ПУМБ выступила Киевская школа экономики (КSE), профессора которой были вовлечены в разработку учебной программы и преподавали для студентов в рамках курса "Аналитика данных от ПУМБ". За один месяц студенты получили практические навыки работы с базами данных на основе реальных кейсов с деперсонифицированными данными.

О старте набора студентов в Академию Аналитики на следующий год будет объявлено весной 2022.

Академия Аналитики ПУМБ – это учебный проект для студентов-аналитиков старших курсов со всей Украины, имеет социальную и бизнес-цель: дать толчок карьере специалистов одной из самых востребованных в ближайшем будущем профессий, а также формировать кадровый резерв и способствовать развитию профессиональной сферы банковского рынка.