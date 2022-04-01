UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции работают, а рост курса рубля является искусственным – Белый дом

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2022, 12:14
Санкции работают, а рост курса рубля является искусственным – Белый дом - Фото
Фото: EPA

Правительство США считает, что рост курса российского рубля, которы вернулся к довоенному уровню, является искусственным. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сегодняшний курс не отражает реального положения в экономике России.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

"Мы видим искусственную поддержку рубля со стороны Центрального банка России и российского правительства", – сказала она на брифинге.

По ее словам, существуют другие показатели, свидетельствующие о кризисе в российской экономике, вызванном западными санкциями.

"Если посмотреть на такие вещи, как резкая инфляция, отток частных инвестиций, если посмотреть на самого Путина, который говорит о беспрецедентной стоимости санкций, – это лучший показатель того, в каком состоянии сейчас находится российская экономика", – сказала Бедингфилд.

  • Стоимость доллара в России в последние дни упала ниже 90 рублей, хотя сразу после вторжения за него давали около 120 рублей. Продажа валюты в России ограничена, а экспортеры вынуждены продавать большую часть своей валютной выручки.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия США курс рубля
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 