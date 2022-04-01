Санкции работают, а рост курса рубля является искусственным – Белый дом

Правительство США считает, что рост курса российского рубля, которы вернулся к довоенному уровню, является искусственным. По словам директора по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд, сегодняшний курс не отражает реального положения в экономике России.

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"Мы видим искусственную поддержку рубля со стороны Центрального банка России и российского правительства", – сказала она на брифинге.

По ее словам, существуют другие показатели, свидетельствующие о кризисе в российской экономике, вызванном западными санкциями.

"Если посмотреть на такие вещи, как резкая инфляция, отток частных инвестиций, если посмотреть на самого Путина, который говорит о беспрецедентной стоимости санкций, – это лучший показатель того, в каком состоянии сейчас находится российская экономика", – сказала Бедингфилд.

Стоимость доллара в России в последние дни упала ниже 90 рублей, хотя сразу после вторжения за него давали около 120 рублей. Продажа валюты в России ограничена, а экспортеры вынуждены продавать большую часть своей валютной выручки.

Андрей Водяный

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