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Сеть секс-шопов No Taboo уклонялась от уплаты налогов более чем в $230 000 в месяц – ГНС

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2023, 11:40
Сеть секс-шопов No Taboo уклонялась от уплаты налогов более чем в $230 000 в месяц – ГНС - Фото
Магазин "No Taboo". Фото:aaaa.in.ua

Государственная налоговая служба в Киеве обнаружила сеть секс-шопов, которая уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Одна из самых больших сетей секс-шопов работала в черную, без применения РРО и оформления работников. Скрытая выручка – более $230 000 в месяц.

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"Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну обязательна для даже и особенно продаешь интимные товары и так, независимо от твоего высокопарного бренда No Taboo", – написал Гетманцев.

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No Taboo занимается продажей товаров для секса оптом и в розницу. Компания была создана Анжелой Запорожец в 2006 году и стала крупнейшей и самой успешной сетью магазинов пикантных товаров в Украине. No Taboo имеет полсотни магазинов и сайт.

В компании работают более 200 сотрудников. В 2020 году, по оценкам Forbes, выручка No Taboo составила $6–7 млн. Тогда Запорожец отказалась раскрывать финансовые показатели своей сети.

Отметим, что на сайтах по поиску работ компания разместила несколько свежих вакансий контент-менеджера сайта, менеджера интернет-магазина и гарантирует официальное оформление и социальный пакет – оплачиваемые больничные и отпускные.

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Наталия Софиенко
налогиNo Taboo
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