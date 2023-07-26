Сеть секс-шопов No Taboo уклонялась от уплаты налогов более чем в $230 000 в месяц – ГНС
Государственная налоговая служба в Киеве обнаружила сеть секс-шопов, которая уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
Одна из самых больших сетей секс-шопов работала в черную, без применения РРО и оформления работников. Скрытая выручка – более $230 000 в месяц.
"Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну обязательна для даже и особенно продаешь интимные товары и так, независимо от твоего высокопарного бренда No Taboo", – написал Гетманцев.
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No Taboo занимается продажей товаров для секса оптом и в розницу. Компания была создана Анжелой Запорожец в 2006 году и стала крупнейшей и самой успешной сетью магазинов пикантных товаров в Украине. No Taboo имеет полсотни магазинов и сайт.
В компании работают более 200 сотрудников. В 2020 году, по оценкам Forbes, выручка No Taboo составила $6–7 млн. Тогда Запорожец отказалась раскрывать финансовые показатели своей сети.
Отметим, что на сайтах по поиску работ компания разместила несколько свежих вакансий контент-менеджера сайта, менеджера интернет-магазина и гарантирует официальное оформление и социальный пакет – оплачиваемые больничные и отпускные.
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