Сеть секс-шопов No Taboo уклонялась от уплаты налогов более чем в $230 000 в месяц – ГНС

Государственная налоговая служба в Киеве обнаружила сеть секс-шопов, которая уклонялась от уплаты налогов. Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

Одна из самых больших сетей секс-шопов работала в черную, без применения РРО и оформления работников. Скрытая выручка – более $230 000 в месяц.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну обязательна для даже и особенно продаешь интимные товары и так, независимо от твоего высокопарного бренда No Taboo", – написал Гетманцев.

Читайте также: Украинцы помогли россиянину купить для оккупантов секс-игрушки вместо дронов на $25 000

No Taboo занимается продажей товаров для секса оптом и в розницу. Компания была создана Анжелой Запорожец в 2006 году и стала крупнейшей и самой успешной сетью магазинов пикантных товаров в Украине. No Taboo имеет полсотни магазинов и сайт. В компании работают более 200 сотрудников. В 2020 году, по оценкам Forbes, выручка No Taboo составила $6–7 млн. Тогда Запорожец отказалась раскрывать финансовые показатели своей сети.

Отметим, что на сайтах по поиску работ компания разместила несколько свежих вакансий контент-менеджера сайта, менеджера интернет-магазина и гарантирует официальное оформление и социальный пакет – оплачиваемые больничные и отпускные.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube