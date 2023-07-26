RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Мережа секс-шопів No Taboo ухилялася від сплати податків у понад $230 000 на місяць – ДПС

Этот материал также доступен на русском
26.07.2023, 11:40
Мережа секс-шопів No Taboo ухилялася від сплати податків у понад $230 000 на місяць – ДПС - Фото
Магазин No Taboo. Фото:aaaa.in.ua

Державна податкова служба в м. Києві виявила мережу секс-шопів, яка ухилялася від сплати податків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Одна з найбільших мереж секс-шопів працювала в чорну, без застосування РРО та оформлення працівників. Прихований виторг — понад $230 000 на місяць.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою для навіть і особливо продаєш інтимні товари і так, незалежно від твого пишномовного бренду No Taboo", – написав Гетманцев.

Читайте такожУкраїнці допомогли росіянину купити для окупантів секс-іграшки замість дронів на $25 000

No Taboo займається продажем товарів для сексу гуртом і в роздріб. Компанія була створена Анжелою Запорожець у 2006 році і стала найбільшою й найуспішнішою мережею магазинів пікантних товарів в Україні. No Taboo має пів сотні магазинів і сайт.

У штаті компанії понад 200 працівників. У 2020-му році, за оцінками Forbes, виторг No Taboo становив $6–7 млн. Тоді Запорожець відмовилася розкривати фінансові показники своєї мережі.

Зазначимо, що на сайтах із пошуку робіт компанія розмістила декілька свіжих вакансій контент-менеджера сайту, менеджера інтернет-магазину і гарантує офіційне оформлення та соціальний пакет – оплачувані лікарняні та відпускні. 

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube
Наталія Софієнко
податкиNo Taboo
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 