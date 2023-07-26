Мережа секс-шопів No Taboo ухилялася від сплати податків у понад $230 000 на місяць – ДПС

Державна податкова служба в м. Києві виявила мережу секс-шопів, яка ухилялася від сплати податків. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Одна з найбільших мереж секс-шопів працювала в чорну, без застосування РРО та оформлення працівників. Прихований виторг — понад $230 000 на місяць.

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"Власникам мережі та інтернет-магазину слід було б знати, що сплата податків армії у війну є обовʼязковою для навіть і особливо продаєш інтимні товари і так, незалежно від твого пишномовного бренду No Taboo", – написав Гетманцев.

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No Taboo займається продажем товарів для сексу гуртом і в роздріб. Компанія була створена Анжелою Запорожець у 2006 році і стала найбільшою й найуспішнішою мережею магазинів пікантних товарів в Україні. No Taboo має пів сотні магазинів і сайт. У штаті компанії понад 200 працівників. У 2020-му році, за оцінками Forbes, виторг No Taboo становив $6–7 млн. Тоді Запорожець відмовилася розкривати фінансові показники своєї мережі.

Зазначимо, що на сайтах із пошуку робіт компанія розмістила декілька свіжих вакансій контент-менеджера сайту, менеджера інтернет-магазину і гарантує офіційне оформлення та соціальний пакет – оплачувані лікарняні та відпускні.

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