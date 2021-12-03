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Сервис Financer.com создал финансовый барометр, демонстрирующий изменения настроения пользователей, которые претендуют на потребительские кредиты. Для создания механизма измерения настроения человека по шанса приобщиться к потребительскому кредитованию, в период с 1 июня по 30 ноября 2020 года и с 1 января по 30 июня 2021 было проведено рыночные исследования в 26 странах мира, в которых представлены сервис Financer.com.

В опросе сервиса Financer.com приняли участие 9469 Каждый респондент ответил на вопрос, как он оценивает свои шансы получить кредит в этом году по сравнению с прошлым годом? Вероятность получить потребительский кредит была оценена в баллах – от 1 до 5, от "значительно ниже" до "значительно выше". Затем было вычислено ответ в среднее взвешенном, а не среднее арифметическое значение. Результаты исследования и сам финансовый барометр уже опубликованы на официальном сайте службы потребительского кредитования Financer.com.



Ниже – наиболее яркие выводы, которые показывают, как влияет финансовое состояние человека в частности и экономическая / социальная ситуация в стране в целом на ее настроение.

Второй год подряд украинские респонденты стали отрицательными лидерами финансового барометра Financer.com. 66% украинский пессимистично оценивают свои шансы получить кредит.

Настоящие (и иногда обоснованные) оптимисты проживают в США, Эстонии, Германии, Нидерландах, в Грузии, Казахстане, Индонезии.

Глобальный средний балл настроений заемщиков в 2021 году снизился на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Причина – пандемия, которая действительно повлияла не только на моральное, но и на финансовое состояние части респондентов.

В общем количество пессимистов выросла с 38,8% до 45,2%, на фоне снижения количества оптимистов с 40% до 32,2%.

В мире тотального пессимизма и упадка именно потребительские кредиты могут стать инструментом выхода из личного кризиса. Например, человек на карантине покупает ноутбук по программе потребительского кредитования. Гаджет становится их личным источником поступления прибыли, а такой каналом коммуникации с родными и друзьями. Или именно потребительское кредитование позволило родителям срочно купить планшеты всем своим детям, оказавшимся на дистанционном обучении.



Пандемия стала ключевым депрессивным фактором для большинства пользователей потребительских кредитов, повлияла на финансовое состояние людей и обострила экономическую и социальную ситуацию в странах, где живут респонденты Financer.com. Благодаря уникальному сервису "финансовый барометр" эксперты имеют возможность измерить настроения пользователей потребительского кредитования и предложить эту информацию условном "министерству счастья" в каждой стране.

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