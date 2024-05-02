Сделанные сегодня инвестиции в серебро могут принести в перспективе неплохую прибыль. Такое мнение в комментарии LIGA.net высказал аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

Между ценами на золото и серебро в последние годы образовался большой разрыв. По историческим меркам серебро недооценено до золота более чем на 50%.

"Это говорит о лучших перспективах именно серебряных инвестиций", – считает Орищак.

Очевидно, что сейчас темпы роста стоимости серебра выше темпов роста золота, цена на которое на торгах LBM (London Gold Fixing) на конец последней недели апреля снизилась со своего исторического максимума $2365 за унцию (9 апреля) до $2313.

К концу последней недели апреля стоимость серебра на торгах LBM (London Silver Fixing) составила $27,12 за унцию (31,1 грамма). В целом с начала 2024 года цена на серебро выросла на 20%. Еще в начале года его стоимость составляла $23,945 за унцию.

Рост стоимости серебра Орищак связывает с развитием таких новых отраслей, как зеленая энергетика и электромобили.

"Серебро, кроме своей основной функции, широко используется в таких новых отраслях, как зеленая энергетика, электромобили и т.д. В развитие этих отраслей правительства многих стран направляют большие инвестиции", – отмечает он.

В марте 2024 года украинцы купили и зарегистрировали 4400 электромобилей, что в 2,3 раза больше по сравнению с мартом прошлого года. Большинство зарегистрированных в марте электромобилей – легковые: 4337 автомобилей.

Какие факторы влияют на цены других банковских металлов, инвестиции в которые являются альтернативой покупке золота, читайте в материале: Не только золото. Какие драгоценные металлы интересны для инвестиций