Зроблені сьогодні інвестиції в срібло можуть принести в перспективі непогані прибутки. Таку думку висловив у коментарі LIGA.net аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

Між цінами на золото і срібло в останні роки утворився великий розрив. За історичними мірками срібло недооцінене до золота більш ніж на 50%.

"Це говорить про кращі перспективи саме срібних інвестицій", – вважає Орищак.

Очевидно, що наразі темпи зростання вартості срібла є вищими за темпи зростання золота, ціна на яке на торгах LBM (London Gold Fixing) на кінець останнього тижня квітня знизилась зі свого історичного максимуму $2365 за унцію (9 квітня) до $2313.

На кінець останнього тижня квітня вартість срібла на торгах LBM (London Silver Fixing) становила $27,12 за унцію (31,1 грама). Загалом, із початку 2024 року ціна на срібло зросла на 20%. Іще на початку року його вартість становила $23,945 за унцію.

Зростання вартості срібла Орищак пов’язує із розвитком таких нових галузей, як зелена енергетика та електромобілі.

"Срібло, окрім своєї основної функції, широко використовується в таких нових галузях, як зелена енергетика, електромобілі тощо. На розвиток цих галузей уряди багатьох країн направляють великі інвестиції", – зазначає він.

У березні 2024 року українці купили та зареєстрували 4400 електромобілів, що у 2,3 раза більше проти березня минулого року. Більшість зареєстрованих у березні електромобілів – легкові: 4337 авто.

Які фактори впливають на ціни інших банківських металів, інвестиції в які є альтернативою купівлі золота, детальніше читайте у матеріалі: Не тільки золото. Які дорогоцінні метали цікаві для інвестицій