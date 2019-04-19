ТАС24 Бизнес повысил доходность депозитов для МСБ

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Онлайн банк для предпринимателей ТАС24 Бизнес поднял годовую ставку по депозиту «Срочный» до 17,5% и предложил клиентам новые выгодные условия размещения средств.
Клиентам ТАС24 Бизнес стали доступны новые, более выгодные условия размещения временно свободных средств на депозите «Срочный»:
«Мы понимаем насколько важно для наших клиентов, как юридических лиц, так и ФЛП, использовать любую возможность получения дополнительного дохода от бизнеса. Поэтому мы прилагаем все усилия для улучшения условий размещения временно свободных средств – от повышения депозитных ставок до сокращения минимального срока размещения денег», - комментирует Александр Николенко, руководитель онлайн банка ТАС24 Бизнес, Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНК.
Детальную информацию о новых выгодных условиях депозита «Срочный» можно узнать здесь.
Размещайте депозиты в ТАС24 Бизнес на новых выгодных условиях, чтобы ваши средства приносили дополнительный доход бизнесу каждую минуту!
Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.