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19.04.2019, 11:12

ТАС24 Бизнес повысил доходность депозитов для МСБ p

ТАС24 Бизнес повысил доходность депозитов для МСБ

Клиентам ТАС24 Бизнес стали доступны новые, более выгодные условия размещения временно свободных средств на депозите «Срочный»

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Онлайн банк для предпринимателей ТАС24 Бизнес поднял годовую ставку по депозиту «Срочный» до 17,5% и предложил клиентам новые выгодные условия размещения средств.

Клиентам ТАС24 Бизнес стали доступны новые, более выгодные условия размещения временно свободных средств на депозите «Срочный»:

  1. годовая ставка повышена до 17,5%
  2. минимальный срок размещения снижен с 31 до 7 дней
  3. появилась опция получения процентов в конце срока действия депозита, а также опция оформлять депозит без возможности досрочного расторжения. Использование этих опций позволяет клиентам получить повышенную процентную ставку по вкладу и таким образом увеличить свой доход.

«Мы понимаем насколько важно для наших клиентов, как юридических лиц, так и ФЛП, использовать любую возможность получения дополнительного дохода от бизнеса. Поэтому мы прилагаем все усилия для улучшения условий размещения временно свободных средств – от повышения депозитных ставок до сокращения минимального срока размещения денег», - комментирует Александр Николенко, руководитель онлайн банка ТАС24 Бизнес, Заместитель Председателя Правления ТАСКОМБАНК.

Детальную информацию о новых выгодных условиях депозита «Срочный» можно узнать здесь.

Размещайте депозиты в ТАС24 Бизнес на новых выгодных условиях, чтобы ваши средства приносили дополнительный доход бизнесу каждую минуту!

Лицензия НБУ №84 от 25.10.2011 г.

 

 

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Теги: ТАС24 Бизнес
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