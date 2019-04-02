Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 11:59

Тщетные попытки изменить ДКП - комментарий Olymp Trade p

Тщетные попытки изменить ДКП - комментарий Olymp Trade

Эксперты проанализировали денежно-кредитную политику Национального банка Украины

На правах рекламы

НБУ продолжает придерживаться сдерживающей денежно-кредитной политики (далее по тексту - ДКП). Несмотря на прогнозы экономистов о снижении учётной ставки на 50 базисных пунктов, второе заседание подряд в текущем 2019 году регулятор сохраняет действующую ставку без изменения – на уровне 18%. В сопроводительном заявлении к мартовскому заседанию, регулятор отметил, что жесткие монетарные условия остаются важной предпосылкой для дальнейшего постепенного замедления инфляции к цели 5% в 2020 году.

Реклама

Что характерно, ещё 17.01.2019 глава НБУ Яков Смолий, выступая в Верховной раде, заявлял о том, что уровень учётной ставки является слишком высоким, и Нацбанк готов принять решение о её снижении. Правда «в зависимости от того, как будет оценено влияние различной макроэкономической ситуации, внешних факторов, внутренних факторов…». Тем не менее уже дважды, в январе и марте, было принято решение о сохранении ставки на прежнем уровне. Мы полагаем, что причин может быть две.

  1. Неопределённость в связи с выборами президента

Об этом НБУ сообщило ещё в январском сопроводительном заявлении. Видимо в марте регулятор подстраховался, опасаясь, в первую очередь, всплеска инфляционных ожиданий в преддверии выборов.

Мы предполагаем, что даже если бы НБУ перешёл к стимулирующей ДКП на прошедшем заседании – это вряд ли бы повлияло на инфляцию. Принимая во внимание снижение заработных плат и рост уровня безработицы за первый квартал текущего года потребление в стране сокращается, следовательно, рост инфляции ограничен.

Рисунок 1. Рост заработной платы в Украине

Данные по уровню безработицы в Украине можно посмотреть здесь: https://ru.investing.com/economic-calendar/ukraine-unemployment-rate-1849

  1. Ситуация с внешним долгом и золотовалютными резервами

Несмотря на получение от МВФ транша в размере 1,4 миллиарда долларов США, которые были направлены на увеличение золотовалютных резервов, ситуация с внешним долгом продолжает оставаться сложной. По данным Минфина Украины на 31.12.2018 внешний государственный долг составил 50 462 млн. долларов при международных резервах в 20 820 млн. долларов. Таким образом, резервы перекрывают внешний долг всего на 41,3%. В текущем году, по словам Смолия, Украина должна была получить ещё два транша в размере 1,3 миллиарда долларов каждый. Но в марте появилась информация о том, что очередной транш помощи был заблокирован после заключения оценочной комиссии от ЕС. Таким образом, при условии высокого госдолга, дальнейший рост ЗВР находится под вопросом.

Допустим, что НБУ, может попробовать перейти к стимулирующей политике в текущем году и начать снижать учётную ставку. Такие предположения можно сделать по нескольким причинам. Во-первых, по ситуации с сальдо торгового баланса Украины (особенно экспортной составляющей). Во-вторых, по действиям в денежно-кредитной политике основных торговых партнёров: Россия заявила о возможности постепенного возврата к снижению процентной ставки, а Европейский центральный банк вряд ли пойдёт на ужесточение ДКП в течение текущего года.

Однако потенциал смягчения ДКП будет весьма ограниченным. Стране нужно платить по долгам, а НБУ заверяет, что резервы сохранятся на уровне 20 миллиардов долларов. В этой ситуации, Украине придётся искать пути рефинансирования задолженности. И условия со стороны кредиторов, скорее всего, станут ещё более жёсткими. Снижение долга будет сопровождаться раздутием денежной массы и для сдерживания инфляции НБУ придётся придерживаться прежней ограничительной денежно-кредитной политики.

Вывод: фундаментально наш взгляд на гривну продолжает оставаться негативным.

Технический анализ пары USD/UAH (FOREX)

Достаточно продолжительное время доллар США двигался вниз. В марте текущего года начался разворот. Первой целью роста для доллара стал уровень 27,30 (27,35), где располагается 200-скользящая средняя и линия шеи перевернутой «голова-плечи». Пробой уровня не произошёл, однако, в случае, если быкам удастся преодолеть этот уровень - путь наверх для покупателей будет открыт, и мы, вполне возможно, увидим цену в 28 гривен за американскую валюту с последующим обновлением максимумов.

Рисунок 2. Валютная пара USD/UAH на валютном рынке FOREX. 1D TF

Аналитический департамент Olymp Trade

Отправить:
Распечатать:
Теги: Olymp Trade, ДКП
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
 