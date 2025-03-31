Украина создаст финансовый буфер на случай ухудшения ситуации в экономике
Обновленный меморандум об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом содержит два сценария развития ситуации: базовый и пессимистический (на случай которого будет создан финансовый буфер). Текст документа опубликован на сайте МВФ.
Базовый сценарий предполагает рост ВВП в 2025 году на уровне нижнего предела диапазона 2–3 процента. В 2026 году должно быть ускорение до 4,5%, а в 2027 году – до 4,8%. Эти прогнозы учитывают влияние войны, в том числе закрытие шахты возле Покровска, атаки на газовую инфраструктуру и задержку с возвращением мигрантов.
Ожидается, что инфляция к концу 2025 года составит 9% в годовом измерении, а к концу 2026 года замедлится до 7%.
Базовый сценарий не содержит конкретных предположений о сроках завершения войны.
В пессимистическом сценарии заложена более долгая и интенсивная война с завершением ко второму кварталу 2026 года.
В этом случае в 2025 году возможно падение реального ВВП на 2%, а в 2026 году – еще на 0,5%.
Возвращение беженцев будет еще более медленным, чем предусмотрено базовым сценарием, что означает рост ВВП лишь на 3,8% в 2027 году.
В пессимистическом сценарии ожидается более высокая инфляция на протяжении всего прогнозного периода.
В случае негативного сценария планируется создать финансовый буфер в размере $10,1 млрд, для этого используют финансовую помощь от стран G7 по механизму ERA с использованием доходов от замороженных российских активов.
Финансирование дефицита в этом сценарии включает увеличение выпуска облигаций внутреннего государственного займа.
Меморандум отмечает высокие риски для обоих сценариев, связанные с войной, международной поддержкой и реформами. Упоминаются как отрицательные, так и потенциально положительные сценарии, связанные с возможным ранним окончанием войны.
- Рост экономики Украины в феврале замедлился до 0,7%. Сказались удары РФ по газовой инфраструктуре.