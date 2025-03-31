Україна створить фінансовий буфер на випадок погіршення ситуації в економіці

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Оновлений меморандум про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом містить два сценарії розвитку ситуації: базовий та песимістичний (на випадок якого буде створено фінансовий буфер). Текст документа опубліковано на сайті МВФ.

Базовий сценарій передбачає зростання ВВП у 2025 році на рівні нижньої межі діапазону 2–3 відсотків. У 2026 році має бути прискорення до 4,5%, а у 2027 році – до 4,8%. Ці прогнози враховують вплив війни, зокрема закриття шахти біля Покровська, атаки на газову інфраструктуру та затримку з поверненням мігрантів.

Очікується, що інфляція на кінець 2025 року становитиме 9% у річному вимірі, а до кінця 2026 року сповільниться до 7% відсотків.

Базовий сценарій не містить конкретних припущень щодо термінів завершення війни.

У песимістичному сценарії закладена довша та інтенсивніша війна з завершенням до другого кварталу 2026 року.

У цьому випадку у 2025 році можливе падіння реального ВВП на 2%, а у 2026 році – ще на 0,5%.

Повернення біженців буде ще повільнішим, ніж передбачено базовим сценарієм, що означатиме зростання ВВП лише на 3,8% у 2027 році.

У песимістичному сценарії очікується вища інфляція протягом усього прогнозного періоду.

На випадок негативного сценарію планується створити фінансовий буфер розміром $10,1 млрд, для цього використають фінансову допомогу від країн G7 за механізмом ERA з використанням доходів від заморожених російських активів.

Джерело: МВФ

Фінансування дефіциту в цьому сценарії включає збільшення випуску облігацій внутрішньої державної позики.

Меморандум відзначає високі ризики для обох сценаріїв, пов'язані з війною, міжнародною підтримкою та реформами. Згадуються як негативні, так і потенційно позитивні сценарії, пов'язані з можливим раннім закінченням війни.