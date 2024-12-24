Украинцы 75 000 раз приобрели книги на тысячу Зеленского: какие покупали чаще всего

Часть украинцев 75 000 раз купила книги за 1000 грн "Зимової єПідтримки"

Фото: Михаил Федоров

Украинцы 75 000 раз приобрели книги за 1000 грн, выделенную в рамках государственной программы "Зимова єПідтримка", известной как "тысяча Зеленского". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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"Уже месяц украинцы постепенно получают и тратят 1000 грн от государства. Часть инвестирует средства в саморазвитие – 75 000 раз украинцы приобрели книги за "Зимову єПідтримку"", – отметил Федоров.

Министр цифровой трансформации также опубликовал статистику, какие книги покупают чаще всего: