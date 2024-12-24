Украинцы 75 000 раз приобрели книги на тысячу Зеленского: какие покупали чаще всего
Украинцы 75 000 раз приобрели книги за 1000 грн, выделенную в рамках государственной программы "Зимова єПідтримка", известной как "тысяча Зеленского". Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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"Уже месяц украинцы постепенно получают и тратят 1000 грн от государства. Часть инвестирует средства в саморазвитие – 75 000 раз украинцы приобрели книги за "Зимову єПідтримку"", – отметил Федоров.
Министр цифровой трансформации также опубликовал статистику, какие книги покупают чаще всего:
- "Той горой являетесь вы. Как превратить самосаботаж в самосовершенствование" Брианны Вест;
- "Оставь, если любишь" Коллин Гувер;
- "Я вижу, вас интересует тьма" Иллариона Павлюка;
- "Малышам об интимных вещах" Юлии Ярмоленко и Марьяны Гилевич;
- "Стены в моей голове. Жить с тревожностью и депрессией" Владимира Станчишина;
- "Останься, если любишь" Коллин Гувер;
- "Человек в поисках подлинного смысла. Психолог в концлагере" Виктора Франкла;
- "Иди туда, где страшно" Джима Лоулесса;
- "Руководство по убийству для хорошей девочки" Холли Джексон;
- "Игра в кота и мышь. Книга 1. Преследование Аделины" Х. Д. Карлтон.