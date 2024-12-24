Українці 75 000 разів придбали книжки на "тисячу Зеленського": які купували найчастіше
Українці 75 000 разів придбали книги за 1000 грн, виділену в межах державної програми "Зимова єПідтримка", відомої як "тисяча Зеленського". Про це повідомив віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Уже місяць українці поступово отримують і витрачають 1000 грн від держави. Частина інвестує кошти в саморозвиток – 75 000 разів українці придбали книжки за "Зимову єПідтримку"", – зазначив Федоров.
Міністр цифрової трансформації також опублікував статистику, які книжки купують найчастіше:
- "Тією горою є ви. Як перетворити самосаботаж на самовдосконалення" Бріанни Вест;
- "Покинь, якщо кохаєш" Коллін Гувер;
- "Я бачу, вас цікавить пітьма" Ілларіона Павлюка;
- "Малечі про інтимні речі" Юлії Ярмоленко та Марʼяни Гілевич;
- "Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією" Володимира Станчишина;
- "Залишся, якщо кохаєш" Коллін Гувер;
- "Людина в пошуках справжнього сенсу. Психолог у концтаборі" Вiктора Франкла;
- "Іди туди, де страшно. І матимеш те, про що мрієш" Джима Лоулесса;
- "Посібник з убивства для хорошої дівчинки" Голлі Джексон;
- "Гра в кота і мишу. Книга 1. Переслідування Аделіни" Х. Д. Карлтон.