Українці 75 000 разів придбали книжки на "тисячу Зеленського": які купували найчастіше

Фото: Михайло Федоров

Українці 75 000 разів придбали книги за 1000 грн, виділену в межах державної програми "Зимова єПідтримка", відомої як "тисяча Зеленського". Про це повідомив віцепремʼєр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Уже місяць українці поступово отримують і витрачають 1000 грн від держави. Частина інвестує кошти в саморозвиток – 75 000 разів українці придбали книжки за "Зимову єПідтримку"", – зазначив Федоров.

Міністр цифрової трансформації також опублікував статистику, які книжки купують найчастіше: