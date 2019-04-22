22.04.2019, 15:59 Украинцы получат разовые соцвыплаты в мае. Названы суммы

Ежегодная разовая помощь составит от 530 грн до 3850 грн Реклама Реклама До 5 мая некоторые категории граждан получат разовые выплаты. Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики. Согласно постановлению Кабмина №237 от 20 марта 2019 года, ежегодную разовую помощь получат: Реклама Лица с инвалидностью вследствие войны - бывшие малолетние (кому на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания признанные лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы - 3850 грн, II группы - 3400 грн, III группы - 2950 грн. Лица, имеющие особые заслуги перед Родиной, получат 3850 грн. Участники боевых действий, пострадавшие участники Революции Достоинства и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания. А также дети, рожденные в таких местах, получат 1295 грн. Члены семей погибших и жены (мужья) умерших с инвалидностью вследствие войны, супруги умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований получат 840 грн. Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лица, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан, подпольщиков, другие участники борьбы с национал-социалистическим режимом в тылу врага - 530 грн.

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