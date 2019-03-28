Укргазбанк стал финпартнером проекта Фонда энергоэффективности

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Фонд энергоэффективности и IFC выбрали «Укргазбанк» финансовым партнером запуска пилотного проекта «Первые ласточки». Эта программа направлена на внедрение комплексных энергоэффективных мероприятий для первых 15 ОСМД, которые получат грантовое финансирование на реализацию этих мероприятий.

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«Приятно, что именно ведущий ЭКО-банк Украины, который уже является безоговорочным лидером в предоставлении кредитов для ОСМД, стал финансовым партнером такого важного для Украины проекта. Мы уже имеем значительный успешный опыт в реализации масштабных проектов по полной термомодернизации жилых помещений. Мы профинансировали крупнейшие в Украине проекты - в Киеве почти на 10 млн грн и в Луцке 3,5 млн грн. Теперь, благодаря мощному сотрудничеству с Фондом таких проектов будет значительно больше », - отметил председатель правления Укргазбанка Кирилл Шевченко во время подписания трехстороннего соглашения между банком, Фондом и IFC.

По словам представителей Фонда участие в пилотном проекте примут 15 ОСМД из 9 областей Украины: Киевской, Львовской, Ровенской, Днепропетровской, Харьковской, Волынской, Запорожской, Одесской и Херсонской.

Министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко отметил, что подписанное соглашение открывает путь к финансированию проектов термореновации ОСМД в рамках программ Фонда энергоэффективности. Все ОСМД, которые воспользуются помощью Фонда, почувствуют на себе ключевые преимущества - комплексность и техническая помощь в реализации мероприятий, прозрачные проверки для предотвращения мошенничества и коррупции. Но главное, они получат уменьшенные счета за жилищно-коммунальные услуги, повышенный комфорт в домах и рост рыночной стоимости жилья.

По словам исполняющей обязанности директора Фонда энергоэффективности Юлии Головатюк-Унгуряну, проверка работы процедур Фонда в рамках проекта «Первые ласточки» позволит на практике увидеть реализацию программы термореновации многоквартирных домов, и в будущем - избежать недостатков во время работы Фонда в больших масштабах. Этот проект поможет разработать практические рекомендации для всех ОСМД, которые будут подавать заявки в Фонд ЭЭ после полноценного запуска программы.

«IFC гордится доверием, которое оказали нам международные партнеры и Правительство Украины для реализации и поддержки инновационной и чрезвычайно актуальной программы для каждого жителя многоквартирного дома. Привлечение финансового сектора к развитию и энергомодернизации страны обеспечивает эффективность и результативность использования государственных и международных средств », - отметил Джейсон Бретт Пеллмар, Председатель Регионального представительства IFC в Украине, Беларуси и Молдове.