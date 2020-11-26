Бизнес понимает, что зачастую арендовать выгоднее, чем владеть – Credit Agricole

Украинская дочка одной из крупнейших банковских групп Европы Credit Agricole (Франция) осенью 2020 года запустила продукт альтернативного финансирования бизнеса – финансовый лизинг. Почему банкиры решили расширить свою продуктовую линейку несмотря на пандемию и новые карантинные ограничения, какой потенциал они видят в украинском рынке лизинга и может ли этот вид финансирования стать заменой классическому кредиту?

Об этом рассказали заместитель члена правления Credit Agricole Bank Александр Чеснакофф и начальник управления лизинга Юрий Василенко.

- Как пандемия коронавируса повлияла на спрос ваших клиентов на кредитные продукты?

Наши коллеги по группе Credit Agricole рассказывают, что при первой волне COVID-19 в Европе клиенты банков старались максимально использовать имеющиеся кредитные лимиты. В Украине было наоборот: бизнес пытался по возможности избавиться от кредитных обязательств. Думаю, это связано с предыдущим опытом работы во время кризиса. Первый рефлекс предпринимателей в такие моменты – стать "самостоятельными" и не зависеть от кредиторов. Но уже где-то с июня месяца мы начали приближаться к уровню активности прошлого года.

Юрий Василенко: Многие наши клиенты-поставщики ожидают, что им удастся наверстать провал второго квартала и выполнить планы на этот год. Ожидания относительно роста на 2021 у всех однозначные: компании понимают, что рынок не может стагнировать вечно.

- Изменилось ли ваше понимание термина "качественного клиента" под влияением коронакризиса?

Чеснакофф: Все, что связано с комплаенс и этикой – не изменилось. Мы хотим, чтобы у нас с клиентами было одинаковое понимание ценностей бизнеса. Что касается рисков, мы давали коммуникацию, что группа Credit Agricole готова поддерживать клиентов во времена кризиса. Мы стали более гибкими, учитываем ситуацию и понимаем, что она может влиять на финансовое состояние клиентов. Наша часть работы – сделать так, чтобы наши партнеры, которые давно с нами сотрудничают, как можно более спокойно прошли этот период.

- Этой осенью Credit Agricole начал предоставлять финансирование по программам лизинга. С чем связано это решение: это реакция на изменения в структуре спроса клиентов на кредитные продукты или необходимость кризисного времени?

Чеснакофф: Мы начали готовиться к выходу на этот сегмент рынка еще несколько лет назад – уже тогда было понятно, что у Украины есть большой потенциал для развития лизинга. У Credit Agricole есть очень серьезная экспертиза в этом направлении: в Европе лизингом и факторингом занимается отдельная группа компаний Credit Agricole Leasing and Factoring. Украинский рынок лизинговых услуг имеет хороший потенциал к росту и мы рассчитываем стать одним из его лидеров. Сейчас на этом рынке всего несколько крупных банковских игроков.

Credit Agricole в Украине – лидер в автокредитовании и работе с компаниями агропромышленного комплекса, объем финансирования которых составляет почти половину всего кредитного портфеля бизнеса. Клиенты – в том числе крупные агрохолдинги – действительно давно интересовались, когда мы начнем работать с лизингом. Поэтому для нас это абсолютно логический шаг к расширению бизнеса и пополнению продуктового ряда банка еще одним важным элементом. Продукт создан, в первую очередь, для того, чтобы удовлетворить спрос наших текущих клиентов и конечно привлечь новых.

- Можно ли говорить, что для украинских компаний лизинг может стать своеобразной альтернативой классическому кредиту?

Василенко: Разрабатывая и запуская лизинг мы договорились, что у нас не должно быть внутренней конкуренции между продуктами банка. "Канибализация" между классическим кредитом и лизингом недопустима. Наша задача – расширить возможности для клиента, предоставить ему альтернативные варианты приобретения техники и оборудования и максимально лояльные и выгодные условия по обоим продуктам. Клиент сам выберет, что ему больше подходит, в зависимости от его потребностей и бизнес-модели.

- В чем преимущества лизинга, на ваш взгляд?

Василенко: Это довольно широкий продукт, который кроме финансирования может включать в себя дополнительные сервисы и аутсорсинг, например, страхование объекта лизинга. Задача банка, как собственника объекта лизинга, в этом смысле – предоставить лучшие тарифы страховых компаний. Клиент не останется один на один со страховым случаем, лизингодатель всегда будет сопровождать урегулирование событий. Также, во время оформления лизинга банк проведет регистрацию авто или техники (комбайна, трактора, прицепа, универсального погрузчика или других типов), уплату налогов и сборов. Дополнительно, банк может договариваться о скидке с поставщиками. У клиента всегда есть возможность выбора кредит или лизинг. Наша задача – предоставить выгоды, которые зашиты в лизинг вместе с финансированием.

- Кто целевая аудитория для лизинга в Украине?

Василенко: У нас нет особых рамок в этом смысле. Ориентируемся на всех юридических лиц, которые соответствуют нашим базовым требованиям: два года работы в Украине, финансовая отчетность за такой же период, соответствие требованиям комплаенс, соблюдение норм этики и делового поведения. На первом этапе мы пока не будем работать с физлицами-предпринимателями и частными лицами. Однако в перспективе видим потенциал и в этом сегменте рынка.

- Если более предметно говорить о рынке лизинга в Украине – о каких объемах идет речь?

Василенко: Мы делали свою аналитику, основываясь, в том числе, на данных авторитетных организаций, таких как европейская Leaseurope и Ассоциация Украинских лизингодателей. Согласно недавним исследованиям, на лизинг в Украине приходится только 3-4% инвестиций в основные фонды. В Европе аналогичный показатель – порядка 30%. Если говорить об объемах, то ежегодный рынок лизинга в Украине – около 15 млрд грн. Это точно далеко от "потолка". Если 15 млрд грн – это только 3-4%, тогда как в Европе обычно речь идет о 30%, можно примерно представить возможный потенциал нашего рынка. Даже за тот короткий отрезок времени с момента, когда мы запустились, мы увидели очень отчетливый интерес не только со стороны клиентов, но и вендоров и дилеров.

- Чем можно объяснить относительно слабую популярность лизинга в Украине? Только в последние годы на этот рынок начали заходить новые игроки, но до сих пор особого развития не было. Почему?

Василенко: Первое, что я бы отметил – это необходимость обновления профильного законодательства. Второе – до недавнего времени, существовала определенная неясность относительно учета банками лизинговых объектов – можно ли учитывать их, как залог, нужно ли полностью резервировать его. Сейчас НБУ прояснил этот момент, что существенно облегчило жизнь игрокам рынка и позволило заходить в него новым участникам. Дополнительно я бы выделил вопрос менталитета: в Украине традиционно считается, что лучше владеть (иметь в собственности), чем арендовать. Но сейчас мы видим, что клиенты меняют подход и понимают, что аренда часто даже выгоднее. Например, когда ты пользуешься техникой, она постепенно изнашивается и ее нужно обновлять, продавать, что отнимает у бизнеса дополнительные ресурсы и несет дополнительные риски.

- Какие риски, которые могут помешать развитию лизинга в Украине, вы бы сейчас выделили?

Чеснакофф: Прежде всего – законодательство. Очень позитивным изменением было то, что надзор за рынком лизинга перешел к НБУ. Однако, все еще продолжаются дискуссии относительного обновленного Закона о финансовом лизинге. На мой взгляд, мы по-прежнему очень далеки от того, чтобы договориться о редакции, которая устраивала бы всех.

Василенко: Речь о законопроекте №1111, пока обсуждается редакция ко второму чтению. Сейчас рынок работает по законодательству, которое действует уже 20 лет. Надеемся, что дискуссия, в которую вовлечены и участники рынка, Ассоциация лизингодателей, Национальный банк, в скором времени закончится и это даст толчок к дальнейшему развитию рынка. Мы очень рассчитываем, что второе чтение состоится уже в начале следующего года.

- Перед запуском лизинговых продуктов Credit Agricole проводил тестовый пилотный проект. Какие выводы из него вы сделали?

Василенко: Главный вывод – этот продукт можно очень серьезно развивать. Мы начали с самого простого для клиентов – финансового лизинга. Однако существует множество других сервисов: операционный лизинг, сублизинг, такие сопутствующие услуги, как, например, управление автопарками. Это вещи, к которым давно привыкли наши мультинациональные клиенты. Ожидаем, что в скором времени подобные продукты появятся и у нас .

Чеснакофф: Добавлю, что мы видим потенциал и в части объектов лизинга. Пока мы начали с легковых автомобилей и техники. Но, например, в той же Польше объектом лизинга нередко выступает даже программное обеспечение. Перспективных направлений очень много. В Украине мы пока начинаем, но развитие в этом смысле неизбежно.

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- Какие практики Западных рынков в сфере лизинга можно применить у нас уже сейчас?

Чеснакофф: это сложный вопрос, поскольку экономика устроена не так прямолинейно, чтобы мы могли просто взять чужой опыт и автоматически работать по нему здесь. Credit Agricole работает с лизингом во многих странах Европы: Франция, Германия, Испания, Португалия, Бенилюкс, Польша, Сербия, Украина. Везде есть своя специфика. Что мы могли бы точно использовать из универсального международного опыта – сотрудничество с вендорами, то есть промышленными компаниями, которые производят, например, сельхозтехнику. На наш взгляд, это очень эффективный подход, и мы уже готовы применять его для наших клиентов в Украине.

- Сколько времени, на ваш взгляд, нужно украинскому рынку, чтобы приблизиться к добротным европейским практикам лизинга?

Чеснакофф: Мне часто приходится слышать такую позицию, что Украина мечтает достичь европейского уровня (как, например, на моей родине – во Франции) – как будто там живут взрослые люди, а здесь – дети, которые только развиваются. Но это не всегда так. Хороший пример в этом смысле – диджитализация. О таком развитии цифровых каналов в банкинге, к чему мы уже привыкли в Украине, во многих европейских странах могут только мечтать. Поэтому, на мой взгляд, пути развития того же рынка лизинга здесь, будут однозначно отличаться от путей, которыми шли Польша или Франция. Тот путь, который западные страны проходили десятками лет, Украина может пройти гораздо быстрее.

Отделение Credit Agricole