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Про новости компаний
24.11.2022, 13:00

Три новых токена, которые доминируют на крипторынке

Цей матеріал також доступний українською
Три новых токена, которые доминируют на крипторынке - Фото

Даже в условиях медвежьего рынка существуют довольно перспективные токены

Если проект демонстрирует свою реальную полезность, он активно привлекает к себе внимание со стороны инвесторов. Новые токены появляются буквально каждый день, но не все они могут стать успешными в ближайшем будущем. Мы составили рейтинг из трех монет, у которых есть все шансы взорвать рынок уже в 2023 году.

Новые токены, которые сейчас востребованы на крипто рынке

Главный вопрос, который сейчас волнует трейдеров – "Какие токены будут успешны в 2023 году?". Сейчас на рынке действительно много перспективных криптовалют, среди которых бывает сложно отобрать достойные. Мы постарались упростить эту задачу и собрали недорогие токены, у которых есть все перспективы роста.

Токен эко-проекта IMPT

IMPT – проект, который предоставляет возможность позаботиться об окружающей среде и уменьшить углеродный след. У проекта есть одноименная монета, которая сейчас является совершенно недорогим инструментом для инвестиций.

Сейчас ее можно приобрести за 0,023 доллара в рамках предварительных продаж. Уже на следующем этапе стоимость вырастет до 0,028 доллара за единицу. Эксперты не исключают и дальнейшее увеличение стоимости после старта листингов на биржах.

Такие прогнозы связаны с перспективностью проекта. IMPT занял нишу, которая сохранит свою актуальность на протяжении нескольких лет. Рынок углеродных кредитов и борьба с глобальным экологическим кризисом – это те направления, которые интересны и крупным компаниям, и рядовым пользователям. Так, за покупку продукции у брендов-партнеров пользователи будут получать кешбэк в виде монеты IMPT, которую они могут потратить на углеродные кредиты, а затем сжечь и получить уникальные NFT в эко-тематике.

О востребованности проекта можно судить по объему привлеченных инвестиций – уже сейчас эта цифра составляет 12,8 миллионов долларов.

Посетить пресейл IMPT

Токен RIA для эпических сражений в Calvaria

Токен RIA станет центральным в новой криптовалютной игре Calvaria. Здесь игроки получат возможность зарабатывать криптовалюту, участвуя в сражениях. Каждому игроку предложат возможность собрать собственную колоду NFT-карт из героев с уникальными характеристиками. Интересно то, что для победы будет недостаточно иметь на руках сильную колоду, важна будет правильная стратегия и планирование следующих шагов.

Токен RIA можно приобрести по минимальной цене во время предварительной продажи. На данный момент происходит 4 этап предпродаж, в рамках которого цена на монету составляет 1 USDT за 40.00 RIA. Текущий объем инвестиций в игру составляет 1,8 миллионов USDT.

Приобрести токен RIA

D2T для подписки на криптоаналитическую платформу Dash 2 Trade

Dash 2 Trade – это проект для крипто инвесторов, созданный командой Learn 2 Trade. Основная цель новой криптоаналитической платформы – предоставить трейдерам доступ к инструментам и сигналам, которые помогут быстро и взвешенно заключать выгодные сделки по купле и продаже. В частности, на проекте можно будет следить за социальными сигналами, чтобы быстро обнаруживать новые трендовые монеты.

За токен проекта, D2T, на сайте можно будет приобрести одну из двух подписок – стандартную и премиальную. От типа подписки будет зависеть доступный функционал. Базовые функции будут доступны пользователям бесплатно.  

Сейчас проект находится на стадии предварительных продаж токенов. Размер инвестиций на момент написания статьи составляет 6,2 миллиона долларов.

Посетить пресейл D2T

Заключение

Все перечисленные новые криптовалюты активно привлекают инвесторов. Уже на стадии предпродаж они собирали миллионные инвестиции. Если вы ищите, куда вложить средства с перспективой возможного получения прибыли, рекомендуем обратить внимание на указанные проекты и их токены.

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Теги: токены, Calvaria, IMPT, D2T﻿
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