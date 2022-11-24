Три новых токена, которые доминируют на крипторынке

Если проект демонстрирует свою реальную полезность, он активно привлекает к себе внимание со стороны инвесторов. Новые токены появляются буквально каждый день, но не все они могут стать успешными в ближайшем будущем. Мы составили рейтинг из трех монет, у которых есть все шансы взорвать рынок уже в 2023 году.

Новые токены, которые сейчас востребованы на крипто рынке

Главный вопрос, который сейчас волнует трейдеров – "Какие токены будут успешны в 2023 году?". Сейчас на рынке действительно много перспективных криптовалют, среди которых бывает сложно отобрать достойные. Мы постарались упростить эту задачу и собрали недорогие токены, у которых есть все перспективы роста.

Токен эко-проекта IMPT

IMPT – проект, который предоставляет возможность позаботиться об окружающей среде и уменьшить углеродный след. У проекта есть одноименная монета, которая сейчас является совершенно недорогим инструментом для инвестиций.

Сейчас ее можно приобрести за 0,023 доллара в рамках предварительных продаж. Уже на следующем этапе стоимость вырастет до 0,028 доллара за единицу. Эксперты не исключают и дальнейшее увеличение стоимости после старта листингов на биржах.

Такие прогнозы связаны с перспективностью проекта. IMPT занял нишу, которая сохранит свою актуальность на протяжении нескольких лет. Рынок углеродных кредитов и борьба с глобальным экологическим кризисом – это те направления, которые интересны и крупным компаниям, и рядовым пользователям. Так, за покупку продукции у брендов-партнеров пользователи будут получать кешбэк в виде монеты IMPT, которую они могут потратить на углеродные кредиты, а затем сжечь и получить уникальные NFT в эко-тематике.

О востребованности проекта можно судить по объему привлеченных инвестиций – уже сейчас эта цифра составляет 12,8 миллионов долларов.

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Токен RIA для эпических сражений в Calvaria

Токен RIA станет центральным в новой криптовалютной игре Calvaria. Здесь игроки получат возможность зарабатывать криптовалюту, участвуя в сражениях. Каждому игроку предложат возможность собрать собственную колоду NFT-карт из героев с уникальными характеристиками. Интересно то, что для победы будет недостаточно иметь на руках сильную колоду, важна будет правильная стратегия и планирование следующих шагов.

Токен RIA можно приобрести по минимальной цене во время предварительной продажи. На данный момент происходит 4 этап предпродаж, в рамках которого цена на монету составляет 1 USDT за 40.00 RIA. Текущий объем инвестиций в игру составляет 1,8 миллионов USDT.

Приобрести токен RIA

D2T для подписки на криптоаналитическую платформу Dash 2 Trade

Dash 2 Trade – это проект для крипто инвесторов, созданный командой Learn 2 Trade. Основная цель новой криптоаналитической платформы – предоставить трейдерам доступ к инструментам и сигналам, которые помогут быстро и взвешенно заключать выгодные сделки по купле и продаже. В частности, на проекте можно будет следить за социальными сигналами, чтобы быстро обнаруживать новые трендовые монеты.

За токен проекта, D2T, на сайте можно будет приобрести одну из двух подписок – стандартную и премиальную. От типа подписки будет зависеть доступный функционал. Базовые функции будут доступны пользователям бесплатно.

Сейчас проект находится на стадии предварительных продаж токенов. Размер инвестиций на момент написания статьи составляет 6,2 миллиона долларов.

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Заключение

Все перечисленные новые криптовалюты активно привлекают инвесторов. Уже на стадии предпродаж они собирали миллионные инвестиции. Если вы ищите, куда вложить средства с перспективой возможного получения прибыли, рекомендуем обратить внимание на указанные проекты и их токены.