Ощадбанк – второй по величине государственный банк Украины после ПриватБанка. По состоянию на начало сентября 2025 года активы Ощада достигли 452,2 млрд грн, что составляет 13% от общего объема активов украинских банков. В 2024 году Ощадбанк получил 18,6 млрд грн прибыли до налогообложения – вдвое больше показателя 2023 года.

По прогнозам, по итогам 2025 года показатель будет выше – 19 млрд грн.

С 2020 года учреждением руководит Сергей Наумов, который до этого был председателем правления Piraeus Bank, а ранее руководил другими международными финансовыми учреждениями в Украине. В этом году срок контракта Наумова с Ощадбанком истекает: 4 августа 2025 года наблюдательный совет объявил конкурс на должность нового председателя правления.

Корреспондентка LIGA.net поговорила с Сергеем Наумовым о том, за счет чего Ощадбанку удалось получить рекордную прибыль, о кредитах для военных, о дальнейшей судьбе Торгового центра Gulliver и новой стратегии банка, разработанной компанией McKinsey.