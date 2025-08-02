В Ощадбанке начали конкурс на должность главы правления: у Наумова заканчивается контракт

Второй по величине банк Украины вскоре может сменить руководителя

Фото: Ощадбанк

Наблюдательный совет Ощадбанка начал конкурсный отбор нового председателя правления в связи с приближением к завершению срока действия контракта действующего руководителя Сергея Наумова. Об этом сообщается на сайте банка.

Ощадбанк – второй по величине банк Украины (после ПриватБанка) с активами 429,8 млрд грн.

Процесс отбора нового руководителя будет проводиться при участии международной консалтинговой компании Korn Ferry. Поиск кандидатов осуществляется как в Украине, так и за рубежом.

Предпочтение отдается опытным банковским руководителям с высокими этическими стандартами.

Должность председателя правления Ощадбанка с 3 ноября 2020 года занимает Сергей Наумов, который пришел в банк после шести лет в Пиреус Банке. Он также имеет опыт работы на руководящих должностях в Сбербанке, Правэкс Банке, Укрсиббанке.

Срок полномочий председателя правления Ощадбанка составляет пять лет с правом назначения на новый срок по результатам конкурсного отбора.

Наблюдательный совет банка возглавляет Владимир Лавренчук.