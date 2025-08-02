В Ощадбанке начали конкурс на должность главы правления: у Наумова заканчивается контракт
Наблюдательный совет Ощадбанка начал конкурсный отбор нового председателя правления в связи с приближением к завершению срока действия контракта действующего руководителя Сергея Наумова. Об этом сообщается на сайте банка.
Ощадбанк – второй по величине банк Украины (после ПриватБанка) с активами 429,8 млрд грн.
Процесс отбора нового руководителя будет проводиться при участии международной консалтинговой компании Korn Ferry. Поиск кандидатов осуществляется как в Украине, так и за рубежом.
Предпочтение отдается опытным банковским руководителям с высокими этическими стандартами.
Должность председателя правления Ощадбанка с 3 ноября 2020 года занимает Сергей Наумов, который пришел в банк после шести лет в Пиреус Банке. Он также имеет опыт работы на руководящих должностях в Сбербанке, Правэкс Банке, Укрсиббанке.
Срок полномочий председателя правления Ощадбанка составляет пять лет с правом назначения на новый срок по результатам конкурсного отбора.
Наблюдательный совет банка возглавляет Владимир Лавренчук.
- В начале 2025 года сменился руководитель в ПриватБанке. Председателем правления вместо Герхарда Бёша стал Микаэль Бёркнерт.
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