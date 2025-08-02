В Ощадбанку розпочали конкурс на посаду голови правління: у Наумова закінчується контракт

Другий за величиною банк України незабаром може змінити керівника

Фото: Ощадбанк

Наглядова рада Ощадбанку розпочала конкурсний відбір нового голови правління у зв'язку з наближенням до завершення строку дії контракту чинного керівника Сергія Наумова. Про це повідомляється на сайті банку.

Ощадбанк – другий за величиною банк України (після ПриватБанку) з активами 429,8 млрд грн.

Процес відбору нового керівника проводитиметься за участю міжнародної консалтингової компанії Korn Ferry. Пошук кандидатів здійснюється як в Україні, так і за кордоном.

Перевага надається досвідченим банківським керівникам з високими етичними стандартами.

Посаду голови правління Ощадбанку з 3 листопада 2020 року обіймає Сергій Наумов, який прийшов до банку після шести років у Піреус Банку. Він також має досвід роботи на керівних посадах у Сбєрбанку, Правекс Банку, Укрсиббанку.

Строк повноважень голови правління Ощадбанку становить п'ять років із правом призначення на новий строк за результатами конкурсного відбору.

Наглядову раду банку очолює Володимир Лавренчук.